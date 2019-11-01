中关村在线消息：北京时间11月1日消息，11月1日是联想集团成立35周年的日子，联想集团董事长兼CEO杨元庆也向公司内部发布了一封站内信。这封站内信的题目为《生日快乐，35岁的联想！》。



杨元庆发布联想35周年站内信 年收入已超3500亿元

除了回顾了联想的历史之外，杨元庆表示，到今天，联想已经发展成为一家年收入超过3500亿人民币的全球化高科技公司。这样的成绩，离不开所有关心、支持、热爱联想的人，并祝联想35岁生日快乐。

以下为杨元庆站内信原文：

各位同仁：

今天，是联想成立35周年的日子，感谢一代联想人，与我们所热爱的联想一路向上，风雨同舟。

1984年，联想创立，我们从研发汉卡，代理国外电脑品牌创业起步；1990年开始，我们决定研发自主品牌的电脑，1994年成立微机事业部，并在1997年，一举夺得中国个人电脑市场的冠军。

2004年，联想以“蛇吞象”的气魄并购了IBM个人电脑业务，通过成功的业务整合，成为一家全球化公司。2013年，联想夺得全球个人电脑的冠军宝座。

登顶之后，我们把目光投向新的高峰。2014年，联想并购了IBM system X业务和摩托罗拉移动业务，从单一业务向多元业务转型。

到今天，联想已经发展成为一家年收入超过3500亿人民币的全球化高科技公司。我们在全球180个市场开展业务，拥有5.7万名员工；我们不仅是全球个人电脑第一、全球超算第一，还建立了包括智能设备、数据中心、数据智能、商用物联网、联想创投在内的多元化业务，并持续入选全球最受赞赏公司榜单。

我们之所以能够取得今天这样的成绩，离不开所有关心、支持、热爱联想的人。他们是信赖我们的客户，是和我们并肩战斗的合作伙伴，是每天在世界各地努力工作、践行联想文化的全体员工，感谢你们！联想在向上攀登的道路上前进的每一步，都倾注着你们携手赋予的力量！

让我们共同庆祝联想35岁生日快乐！

谢谢大家！

联想集团董事长兼CEO 杨元庆

2019年11月1日

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