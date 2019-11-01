中关村在线消息：北京时间11月1日消息，今天荣耀公司总裁赵明在其微博上正式宣布，在双.11的首批活动中，荣耀手机获得了京东手机品牌销售额、品牌销量、单品销量总共三项的第一名。



荣耀手机公布双11战报 获得京东平台三项第一

从京东给出的数据来看，荣耀10青春版获得了单品销量的第一名，荣耀V20、荣耀20也分别排到了第三四名。

上周，荣耀20青春版正式开售。荣耀20青春版正面采用了一块6.3英寸AMOLED水滴屏，得益于OLED的屏幕材质，所以该机也配备了屏下指纹识别技术，屏幕分辨率为2400×1080，同时还应用了阳光屏技术，户外峰值亮度可达600nit，强光下屏幕依然清晰可见。

配置方面，荣耀20青春版核心从搭载了麒麟710F处理器，配备4GB、6GB、8GB三种内存规格可选，机身内置4000mAh电池，支持20W快充规格。

拍照方面，荣耀20青春版后置相机延续了荣耀20系列的左上角竖排三摄的设计，规格分别为4800万像素+800万像素+200万像素，前置相机则为1600万像素。

价格方面，荣耀20青春版4GB+64GB版售价为1399元、6GB+64GB版售价为1499元、6GB+128GB版售价为1699元、8GB+128GB版售价为1899元。

（本文图片来自互联网）





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀手机公布双11战报 获得京东平台三项第一http://news.zol.com.cn/731/7313462.html