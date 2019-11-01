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    中国电信公布5G商用城市名单 首批覆盖50城

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，2019年中国国际信息通信展览会今天正式召开，三大运营商均正式推出了自家的5G商用套餐，并且中国联通和中国移动还公布了首批50个5G商用城市名单。今日中国电信也正式公布了首批50个5G商用城市名单。

    中国电信首批50个5G商用城市名单公布
    中国电信首批5G商用城市

    中国电信首批5G商用城市包括：北京、天津、上海、重庆、石家庄、雄安、太原、晋城、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、温州、嘉兴、合肥、芜湖、福州、厦门、泉州、南昌、鹰潭、济南、青岛、郑州、南阳、武汉、长沙、株洲、广州、深圳、佛山、东莞、南宁、柳州、海口、琼海、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐。

    中国电信首批50个5G商用城市名单公布
    三大运营商首批5G覆盖城市基本一致

    根据三大运营商公布的城市名单来看，目前三家5G全都开放的城市大概包括：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、天津、武汉、济南、郑州、苏州、青岛、重庆、成都、宁波、温州、嘉兴、东莞、佛山、无锡、沈阳、长沙、大连、兰州、福州、石家庄、太原、西宁、西安、厦门、贵阳、雄安、呼和浩特、南宁、海口、哈尔滨、南昌、合肥、银川、昆明、长春、泉州、柳州、鹰潭、乌鲁木齐。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7313416.html report 970 中关村在线消息：日前，2019年中国国际信息通信展览会今天正式召开，三大运营商均正式推出了自家的5G商用套餐，并且中国联通和中国移动还公布了首批50个5G商用城市名单。今日中国电信也正式公布了首批50个5G商用城市名单。中国电信首批5G商用城市中国电信首批5G商用城市...
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