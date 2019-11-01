中关村在线消息：近日据外媒报道，根据微软的新专利显示，该公司正在开发Surface Neo和Surface Duo 这2款产品的迭代版本或改进现有原型。



微软SurfaceNeo和Duo专利：支持控制逻辑和手势

据悉，根据微软的一项新专利申请显示，微软可能正在为Surface Neo或Duo开发“控制逻辑”，以确定要在各种屏幕区域上显示的信息并启用手势支持。美国专利局于2019年10月31日公布了名为“在铰链上有一个屏幕区域与其他屏幕区域耦合的设备”专利。

微软于2019年7月8日提交了这项专利申请。使用控制逻辑，微软希望在屏幕的一个或多个区域呈现正确的信息。控制逻辑还将决定铰链的状态以及音量控制，以改善多任务体验。

微软在文件中指出，控制逻辑将把用户界面元素从设备一侧移动到另一侧。控制逻辑还可以帮助用户控制多个进程。借助控制逻辑，Surface Neo和Surface Duo将能够检测手势并将其定向到屏幕的特定区域。

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