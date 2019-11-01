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    官宣：三星Galaxy Fold国行版11月8日正式亮相

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天上午，三星GALAXY盖乐世官微正式宣布，三星Galaxy Fold国行版将于11月8日正式亮相。

    官宣：三星Galaxy Fold国行版11月8日正式亮相
    三星Galaxy Fold国行版即将亮相

    据了解，三星Galaxy Fold国行版与海外版配置保持一致，其主屏采用了一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536(比例为21:9)，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720（比例为4.2:3)。

    爆料：三星Galaxy Fold国行版11月8日开售 14999元
    三星Galaxy Fold主屏为7.3英寸可折叠屏幕

    核心方面，三星Galaxy Fold国行版将搭载高通骁龙855处理器，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储，前置1000万+800万双摄像头，后置1600万超广角镜头+1200万广角镜头+1200万长焦镜头，支持OIS光学防抖。电池容量为4380mAh，支持侧面指纹识别。

    根据前几日经销商消息显示，三星Galaxy Fold国行版将于11月8日正式发售，暂定售价为14999元，首发仅提供4G版本。

    （本文图片来自网络）

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