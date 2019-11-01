中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果今年Mac电脑创纪录的销量帮助这家公司在2019财年结束时销售出了总计470亿美元的非iPhone电脑，轻松成为按季度和过去四个季度收入计算的全球最大PC制造商。



苹果成最大PC制造商：iPad和Mac收入470亿美元

iPad和Mac的季度总销售额超过了116亿美元，远远高于惠普97亿美元的PC、笔记本电脑和工作站销售、联想报告的96亿美元，当然还包括了只有10亿美元的微软Surface。

苹果官方不再公布iPad或Mac电脑销量，而多数行业比较时只会选择性地将Windows平板、PC跟估算的苹果Mac发货量进行比较，因此很难对进行最直观的销量比较。

看起来苹果卖出的电脑数量大约是联想或惠普的三分之二，但同时带来的收入则更大且赚的钱也要多得多。

这是Mac电脑有史以来最好的一年，苹果CEO蒂姆·库克昨日在公司财报电话会议上表示，鉴于跟去年第四季度更新两款MacBook Pro机型时的情况形成鲜明对比，公司9月份季度的Mac销量同比略有下降。

据这家公司的季度报告显示，Mac收入69.9亿美元，而上年同期则有7.3美元。本季度，苹果则有更新了其他笔记本电脑，库克表示，“尤其是MacBook Air，在返校季时非常受欢迎。”

库克还表示，整个2019财年的Mac销售强劲，这足以带来其Mac业务有史以来最高的年度收入。在过去四个季度，苹果从Mac电脑获得的收入比2018财年高出了2%，这还是在整个PC市场一直停滞不前背景下发生的。

（中关村在线消息）

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