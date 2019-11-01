中关村在线消息：北京时间11月1日消息，近期苹果发布了新一季度的财报，iPhone销量得到了显著的提升。很多人将iPhone销量回升的原因归结于苹果在华的降价。不过，一些分析师则认为，降价带来的iPhone销量回升，恐怕难以长久。



iPhone靠降价在华热卖？分析师并不看好

市场研究公司Counterpoint Research分析师James Yan认为，苹果在中国的低价策略已经影响了全球的手机市场。James Yan还提到，苹果在明年才能推出5G智能手机，这对于他们来说是一个巨大的损失，尤其是华为在今年6月就已经推出了第一款5G手机。

此前，苹果CEO蒂姆·库克在公司2019年第四财季收益电话会议后接受路透社采访时表示，截止到目前，iPhone 11机型的销售有着一个非常、非常好的开端，同时其在中国等关键市场的销售请也有所改善。

特别在中国市场，起售价更低、699美元的iPhone 11“更类似于苹果在过去取得巨大成功的价格点，”库克说道，而这推动了新机的销售情况。

苹果预计公司假日季的销售强劲，预期销售额会在855亿美元到895亿美元之间。库克表示，这一预测则是基于服务和可穿戴设备的强劲销售以及2019年新款iPhone早期销售情况作出。由于苹果不再提供iPhone的具体销售数据，所以很难确定其究竟卖出了多少新设备。

库克表示，这些数字也反映了苹果公司的信念，即美国和中国将能掉解决他们的贸易争端。“我不知道这本书的每一个章节，但我认为这最终会发生。我当然希望本季度能看到它的发生，我们将拭目以待。”

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