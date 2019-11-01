中关村在线消息：据外媒报道，在昨日的财报电话会议上，苹果CEO蒂姆·库克对公司的方向调整有所暗示。



库克暗示iPhone订阅服务将是苹果下一个大行动

很多投资者一直想知道苹果是否会对通过订阅销售iPhone持开放态度。本周就有人问了库克这个问题，而他本人的回答基本上都是：“我们可能正在做一些事情，所以请继续关注。”

对于一家公司来说，如果想让更多的人购买其服务那么其需要让尽可能多的人使用他们的服务。因此，苹果似乎对iPhone定价方面新发现的灵活性持开放态度。

分析人士对此提出疑问，那么这是否意味着苹果未来会推出类一个Apple Prime套餐，即用户可以通过按月支付的方式得到一部iPhone和Apple Music、iCloud等苹果服务呢？

库克则补充称，在某种程度上，现在已经存在一些这样的情况特别是在那些正在升级计划中并在一段时间内付清iPhone费用的顾客中。

库克继续说道且有些含糊其辞的意味：“我的观点是，这将在未来发展成更大的数字。”

现在消费者可以通过苹果的iPhone升级计划其中包括Apple Care+完成12个月月费支付就可以用一部老iPhone换一部新iPhone。

本周，库克还宣布了一项消费者可通过Apple Card为iPhone融资的计划，用户可以利用Apple Card获得24个月的免息iPhone融资。这一计划将在今年年底前推出。

（文中图片来自互联网）

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