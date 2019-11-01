传5G版iPhone要涨价 至少上涨150美元

中关村在线消息：苹果在9月份发布了三款新iPhone： iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。iPhone 11起价699美元，比去年的iPhone XR便宜50美元。由此大大提振了苹果iPhone销量。



外媒称苹果将提高5G iPhone售价：至少涨价150美元

不过也带来一些问题，就是苹果iPhone的平均售价开始走低吗，即第四季度将同比下降10%。苹果自己也意识到了问题的严重性，其预计2019年的平均售价将下降12%，2020年的平均售价将下降6.5%。

对此，外媒表示苹果或将在明年iPhone12上扭转这种局面。即iPhone 12 5G售价将会相应提高，也就是说5G iPhone的平均售价至少会比现在高出150美元，约合人民币1050元左右。

早前消息称，苹果正跟供应商合作推动明年推出首款5G iPone，即iPhone 12系列，而且会有三款手机，不出意外就是iPhone 12、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max了。同时还将忽悠一款平价版iPhone，即全新iPhone SE。

消息还称苹果iPhone 12依旧是采用自主研发的A14处理器，采用外挂高通X55基带方式实现对5G网络支持。

另外，苹果公司预计“推出超过四款新的iPhone机型（可能包括4G和5G机型以及便宜的iPhone SE继任者）后，到2020年预计将销售超过2亿部 手机 。”

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