早报：坚果5G手机明年发布 iPhone11真香定律了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

罗永浩走了，锤子还在。

坚果Pro 3发布 骁龙855 Plus 2699元起售





坚果Pro 3昨晚正式发布，正面采用6.39英寸AMOLED显示屏，搭载高通骁龙855 Plus移动平台，后置采用4800万主摄+1300 万超广角+800 万长焦+500万微距四摄组合，电池容量4000mAh，支持 QuickCharge 4+18W快充。

售价方面，坚果Pro 3双11期间8GB+128GB存储版售价2699元（原价2899元），8GB+256GB存储售价2999元（原价3199元），12GB+256GB存储售价3399元（原价3599元）。

除了发布新机，坚果还确定了5G化的计划。

坚果5G手机计划在明年发布





Smartisan OS产品经理朱海舟在坚果Pro 3发布会最后提及，坚果手机不会缺席5G，5G手机将在明年与用户见面。前锤子科技高管、新石实验室总裁吴德周表示，团队一直在做手机，未来也将会一直做下去。

Galaxy Fold国行又有发布日曝光，和上一次还不一样。

三星Galaxy Fold国行发布日期曝光





据澎湃新闻消息，三星将在11月6日的上海进博会上发布Galaxy Fold折叠屏手机。据悉，Galaxy Fold采用一块7.3英寸Dynamic AMOLED无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536，屏幕可向内折叠，折叠后机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720。

5G套餐公布了，基站又是否够用呢？

北京联通年底前建成9000个可用5G基站





在北京联通5G商用媒体发布会上，北京联通副总经理郭建利透露，在年底前，北京联通可用5G基站将超过9000个。据悉，目前北京联通已开通超过6000个5G基站，五环内已实现连续覆盖，六环内已覆盖超过70%，六环以外重点区域也已连续覆盖。

下面这条新闻看来，便宜下来的iPhone果然还是真香了。

库克：苹果在华销售策略已见成效





库克在最近一次财务电话会议上表示，新iPhone在中国受到欢迎，较低的售价、分期免息以及以旧换新等政策，有效地刺激了中国消费者的购买欲望。库克也表示，中美间贸易紧张局势的减轻也是其中的一个因素。

十一月的电商购物狂欢季已拉开帷幕。

京东电脑数码超级秒杀日已上线





京东限时抢秒杀日正式开启，第一天主题为“电脑数码超级秒杀日”，产品种类覆盖笔记本、电脑配件、影像设备、文具配件、智能网络和娱乐影音，之前抢的红包已可抵扣，之前的预订单也可开始支付尾款。

阿里云大促主会场开启 已领优惠券今日可用





阿里云宣布2019年度双十一活动正式开始，10月24日-10月31日期间已领的优惠券今日可用。今年无论是面向个人还是企业的产品优惠幅度都不小，以T5服务器为例，优惠后的最低价仅需86元/年，数据库等云产品低至1折。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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