中关村在线消息：北京时间10月31日消息，中国国际信息通信展览会，工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式，正式推出5G商用套餐，起步价格128元，11月1日正式启用。同样是11月1日，搭载麒麟990 5G SoC，支持SA/NSA 5G双模的华为Mate30系列5G手机也将正式开售。

5G套餐的商用，意味着5G时代的大门已经面向消费者敞开，而华为Mate30系列5G手机的开售，或将引领5G时代新一轮的换机潮流。



5G套餐正式启动 华为Mate30系列5G版11月1日开售

据了解，中国移动、中国联通、中国电信的5G商用套餐起步价格分别为128元、129元和129元，除了包含的流量和语音时长不同外，5G网络下的峰值速率也有所不同，用户可以根据自身需求订购不同档位的5G套餐。调研机构Bernstein报告显示，截止2019年底，中国5G基站数量将会超过15万个，5G网络建设速度位于世界前列。而想要抢先体验5G网络，11月1日开售的华为Mate30系列5G手机是消费者最好的选择。

作为全球首款第二代5G手机，华为Mate30系列5G版将5G基带集成到SoC芯片，实现2G/3G/4G/5G全网通，支持NSA/SA 5G双模、5G+4G双卡双待，可充分应对不同网络、不同组网方式下对手机芯片的硬件需求。此外，华为Mate30 Pro 5G采用全场景天线设计，机身21根天线中包含14根5G天线，实现业界领先的天线性能，保证高速、稳定的5G信号联接。





随着5G时代到来，高清视频、大型3D游戏等丰富和复杂的应用场景进一步提高了手机的使用负载。凭借麒麟990 5G SoC所带来的低功耗特性，配合华为Mate30 5G 4200mAh、华为Mate30 Pro 5G 4500mAh的大电池设计，消费者在5G应用场景下的续航体验也能得到有力保障。同时，华为Mate30系列5G版所支持的40W华为有线超级快充、27W华为无线超级快充、新一代无线反向充电、超级快充无线车充、超级快充移动电源等一系列全场景快充体验，将进一步完善5G时代消费者的用机体验。

自2020年1月1日起，申请入网的5G终端需要同时支持SA独立组网和NSA非独立组网。而无论在哪一种组网方式下，支持5G双模的华为Mate30系列5G版都能完美适配，在未来5G网络升级时能够无缝过渡，为用户带来大带宽、高速率、低时延的5G体验，让消费者一步到位尝鲜5G。





华为Mate30系列5G版自10月23日发布以来就受到媒体和消费者的广泛关注，已成为当之无愧的“5G爆品”。随着三大运营商5G套餐正式启用，华为Mate30系列5G手机也将迎来销售高峰。此前，华为Mate30系列5G版在华为商城、各大授权电商、华为体验店、授权零售商等渠道开启预售，将于11月1日10:08正式开售，售价4999元起。

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