晚报：坚果Pro3今晚发布 小米MIX 4曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

今晚正式发布！坚果Pro 3渲染图/真机谍照曝光

据此前消息，坚果手机将于今晚在北京工业大学奥林匹克体育馆举行2019新品发布会，正式推出全新手机——坚果Pro 3。今早，有微博数码博主曝光了这款手机的渲染图和正面谍照。





从曝光的图片来看，坚果Pro 3整体的外观设计与之前曝光的信息基本一致，其真面将采用一块类似坚果R1的水滴屏，底部的边框进一步缩窄。该机的背部设计十分简约，后置相机采用了长方形的四摄模组，品牌logo则由之前的居中式设计改为左下角竖置。

Z点评：大家对新坚果手机期待吗？

罗永浩评AirPods Pro：音质就别扯了

近日，苹果正式推出AirPods Pro无线降噪耳机，售价1999元。日前已经有许多用户已经拿到了该产品，其中也包括锤子科技CEO罗永浩，他还在微博上分享了关于这款新品的使用体验和评价。





罗永浩表示，苹果AirPods Pro在降噪方面表现确实很很牛，并且连入耳式耳机的通病“听诊器效应”也有改善，但是音质方面“就别XX扯淡了”，没什么可比性。

Z点评：分体式蓝牙耳机的音质提升还有很长的路要走。

疑似小米MIX 4工程机曝光：曲面屏+屏下摄像头

今日，有外媒和国内爆料博主纷纷放出一组疑似小米MIX 4的真机谍照，图片显示该机正面将搭载一块曲面屏幕，且前置相机采用屏下摄像头方案。





从图片来看，此次曝光的小米MIX 4真机与之前的部分传言一致，正面屏幕的边框非常窄，而且四边基本等宽。同时，正面除了隐约可见的屏下摄像头之外，并无其他任何开孔。

Z点评：看来屏下摄像头的浪潮也快来了。

任天堂公布Q2财报：Switch销量达4167万台

今天任天堂公司正式公布了截至9月30日的第二季度财报。根据新一季度财报，Nintendo Switch已经售出了4167万台，同时Nintendo Switch的软件也售出超过2亿4601万套。





具体游戏方面，Nintendo Switch发售以来，销量最高的是《马力欧卡丁车8 豪华版》，售出了1901万套。

Z点评：看来游戏好玩才是真王道啊。

OPPO官宣： 12月发布高通双模5G手机

今天，三大运营商正式推出了5G商用套餐，5G网络的普及正式开启。OPPO官微也正式发文宣布，将于12月发布高通双模5G手机。





据了解，近日OPPO公司副总裁沈义人还在微博回应了所谓“真假5G”的讨论，他认为这样的问题纯粹属于被炒作的。

Z点评：5G套餐和5G手机都出炉了，大家尝鲜到5G了吗？



三星将推出一款外壳坚固的新三防手机

近日据悉，三星本周推出一款坚固耐用的智能手机Galaxy Xcover FieldPro，它专为政府人员和急救人员而设计，符合MIL-STD- 810G军用级坚固性，防震并具有IP68防水防尘性能，可浸入1.5米水中长达30分钟。









三星表示，该设备通过了MIL-STD -810G标准针对21种特定环境条件的子集测试，包括温度，灰尘，冲击/振动以及低压/高海拔测试。

Z点评：三防手机在很多应用场景下还是很有市场的。

Google Stadia支持设备：Pixel4至Pixel2系列

据悉，谷歌在今天宣布扩充Google Stadia的首发支持设备规模，继Pixel 3系列、Pixel 3a系列之外还添加了Pixel 4系列和Pixel 2系列四款机型。





据了解，谷歌的视频游戏流媒体平台将于2019年11月19日上线，届时部分Android和iOS设备都可以访问Stadia应用程序。

Z点评：看来谷歌有意在游戏市场持续发力。

苹果CFO暗示iPad Pro产品线今年不更新

今天苹果公司正式对外发布了他们新一季度的财报。在财报电话会议上，苹果公司首席财务官卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）表示，苹果对于假日季的营收进行了调整，主要是iPad Pro的发布时间发生了变化。







苹果一直以来的假日季度从9月下旬持续到12月底，如果说iPad Pro在这期间无法发售，那么意味着我们要等到明年才能见到这款新的生产力工具。此前曾有媒体报道苹果本月会发布iPad Pro，从现在的情况来看也基本是不可能的事情了。

Z点评：大家目前手里的iPad还够用吗？欢迎大家在评论区留言。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：坚果Pro3今晚发布 小米MIX 4曝光http://news.zol.com.cn/731/7312718.html