中关村在线消息：北京时间10月31日消息，三大运营商今天正式发布了他们的5G资费套餐。随后，手机厂商vivo对此事进行了回应。vivo表示他们对于5G非常重视，今年已经推出了两款5G手机，未来还将继续扩大5G技术的研发。





vivo回应5G套餐发布 已发布2款5G手机

vivo认为，这次5G套餐的正式发布对于5G进程的普及和推广带来了积极的影响。作为5G终端建设的头部厂商，vivo今年已经发布了两款5G手机，并且得到了消费者的认可与好评，vivo将持续加大5G研发力度，以科技实力助推我国5G发展。

此前，vivo执行副总裁胡柏山接受媒体采访，提到了NEX 3和5G。他认为5G网络普及将在3年内实现，终端再配合网络端，消费者将在明年第三季度感受到5G的便利，届时将迎来需求爆发点。

关于5G，胡柏山认为真正的爆发点将在明年第三季度出现，照3G和4G的规律，双牌照发布以后，最迟3年内5G网就会覆盖到当今4G的水平。

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