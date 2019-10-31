拼多多预热“双11”，苹果iPhone 11最高直降1600元

中关村在线消息：随着双11的临近，拼多多再次调整新款iPhone 11系列手机售价。调整过后，iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max在平台上的券后起售价分别为4899元、7399元和8099元。



拼多多苹果iPhone 11最高直降1600元

拼多多平台相关信息显示：iPhone 11 64G版的券后起售价仅为4899元，比官网指导价便宜600元，比其他平台最低价便宜100元；iPhone 11 Pro 256G版的券后起售价为8699元，比官网指导价便宜1300元，比其他平台最低价便宜200元；

优惠力度最大的是iPhone 11 Pro Max 256G版，平台券后起售价仅为9299元，比官网指导价便宜1600元，降幅接近15%，比其他平台最低价便宜500元。

此外，对于iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max等上一代机型，拼多多的券后到手价分别为4099元、5499元和6699元，均远低于苹果官网指导价和其他电商平台的售价。

数据显示，在“百亿补贴”的持续推动下，截至今年9月底，拼多多已累计售出近200万部iPhone系列产品，成为苹果手机销量最高的电商平台之一。

拼多多在今年上半年提出“百亿补贴”战略，平台联合众多品牌商共同为消费者提供100亿消费补贴，针对全网关注度最高的10000款热门产品实施大幅让利，确保覆盖商品的售价均为全渠道的历史最低价。由于覆盖范围全面、优惠力度空前，“百亿补贴”深受消费者喜爱，现已升级成为平台的一项长期战略。

今年“双11”，拼多多更是把“百亿补贴”的覆盖范围翻倍，为超过20000款全网最受欢迎的品牌商品提供无上限的消费补贴。

拼多多数码3C相关负责人表示，大促期间，除继续对新款iPhone系列产品加大补贴力度之外，平台还将华为、小米、OPPO、VIVO等品牌的多款热门机型纳入补贴范围，为每台手机提供200-500元不等的消费补贴，以满足消费者多样化的需求。

手机数码产品正在成为拼多多服务全域用户的利器。一方面，一二线城市用户拥有较强的追求个性、时尚的消费需求，他们对平台补贴潮流数码产品反响强烈；另一方面，有越来越多的下沉市场用户通过拼多多成为iPhone系列新增用户。

相关数据显示，一二线城市用户对拼多多GMV的贡献持续提升。今年6月，拼多多来自一二线城市用户的GMV占比攀升至48%，较1月的37%大幅上涨11个百分点。

目前，拼多多平台“双11”专题会场现已全面上线，大促的slogan为“无套路不怕比，无定金不用等”。

拼多多数码3C相关负责人表示，拼多多希望让“双11”回归大促的本质，不让消费者做数学题、吃暗亏，而是直接将最受消费者欢迎的商品，以最低的价格呈现在消费者面前。随着大促临近，平台将在“百亿补贴”的基础上不断加码，持续推出更多全网最低价的品牌标品，为4.83亿用户创造更多实惠和乐趣。

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