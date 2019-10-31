坚果Pro 3渲染图/真机谍照曝光 今晚正式发布

中关村在线消息：据此前消息，坚果手机将于今晚在北京工业大学奥林匹克体育馆举行2019新品发布会，正式推出全新手机——坚果Pro 3。今早，有微博数码博主曝光了这款手机的渲染图和正面谍照。



网曝坚果Pro 3渲染图

从曝光的图片来看，坚果Pro 3整体的外观设计与之前曝光的信息基本一致，其真面将采用一块类似坚果R1的水滴屏，底部的边框进一步缩窄。该机的背部设计十分简约，后置相机采用了长方形的四摄模组，品牌logo则由之前的居中式设计改为左下角竖置。



网曝坚果Pro 3正面谍照

据之前爆料显示，坚果Pro 3正面将采用一块分辨率为2340×1080的6.39英寸AMOLED屏幕，支持屏下指纹识别，核心搭载骁龙855 Plus处理器，配备8GB+128GB存储组合，内置4000mAh电池，支持18W快充。

拍照方面，坚果Pro 3后置四摄规格为4800万主摄+1300万超广角+800万长焦+500万微距镜头，而前置相机则为2000万像素单摄。

（本文图片来自网络）

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