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    锤子科技手机锤子科技 坚果Pro 3（全网通）

    坚果Pro 3渲染图/真机谍照曝光 今晚正式发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前消息，坚果手机将于今晚在北京工业大学奥林匹克体育馆举行2019新品发布会，正式推出全新手机——坚果Pro 3。今早，有微博数码博主曝光了这款手机的渲染图和正面谍照。

    坚果Pro 3高清渲染图及真机正面照曝光
    网曝坚果Pro 3渲染图

    从曝光的图片来看，坚果Pro 3整体的外观设计与之前曝光的信息基本一致，其真面将采用一块类似坚果R1的水滴屏，底部的边框进一步缩窄。该机的背部设计十分简约，后置相机采用了长方形的四摄模组，品牌logo则由之前的居中式设计改为左下角竖置。

    坚果Pro 3高清渲染图及真机正面照曝光
    网曝坚果Pro 3正面谍照

    据之前爆料显示，坚果Pro 3正面将采用一块分辨率为2340×1080的6.39英寸AMOLED屏幕，支持屏下指纹识别，核心搭载骁龙855 Plus处理器，配备8GB+128GB存储组合，内置4000mAh电池，支持18W快充。

    拍照方面，坚果Pro 3后置四摄规格为4800万主摄+1300万超广角+800万长焦+500万微距镜头，而前置相机则为2000万像素单摄。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：坚果Pro 3渲染图/真机谍照曝光 今晚正式发布http://news.zol.com.cn/731/7312429.html

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