中关村在线消息：近日据悉，三星本周推出一款坚固耐用的智能手机Galaxy Xcover FieldPro，它专为政府人员和急救人员而设计，符合MIL-STD- 810G军用级坚固性，防震并具有IP68防水防尘性能，可浸入1.5米水中长达30分钟。







三星将推出一款外壳坚固的新三防手机

三星表示，该设备通过了MIL-STD -810G标准针对21种特定环境条件的子集测试，包括温度，灰尘，冲击/振动以及低压/高海拔测试。



Galaxy Xcover FieldPro使用三星先前Galaxy S9部分部件和设计，该设备具有5.1英寸QHD平面显示屏，分辨率2560x1440，像素密度达到576PPI。

目前尚不清楚此设备预装Android O或Android P操作系统，但三星明确表示它将支持将操作系统升级到Android Q。

Galaxy Xcover FieldPro采用与Galaxy S9相同的处理器Exynos 9810，10nm工艺，具有4×2.7 GHz Mongoose M3和4×1.8 GHz Cortex-A55 CPU内核和Mali-G72 MP18 GPU，背面有12.0MP AF（双光圈）相机和3倍LED闪光灯，前面有一个8百万像素自拍相机。

背面具有指纹读取器和可移动面板，可以使用平头螺丝刀如果需要，也可以用小硬币卸下面板更换内部电池。该设备内部电池容量4500mAh，相比之下，Galaxy S9电池容量为3000mAh，而Galaxy S10仅为3400mAh。

遗憾的事这款手机可能无法向公众销售。它支持第14频段，即FirstNet，这是专门为急救人员设计的无线电频段，并具有按键通话和紧急请求按钮。

因此产品针对急救人员等用户，三星尚未透露该产品价格，感兴趣的朋友请关注我们的相关后续报道。

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