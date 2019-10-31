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    苹果首席财务官暗示：iPad Pro年内不会更新

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果首席财务官Luca Maestri透露，iPad Pro可能不会在2019年更新。

    苹果首席财务官暗示：iPad Pro年内不会更新
    苹果首席财务官暗示：iPad Pro年内不会更新

    当地时间10月30日下午的苹果收益电话会议上，Maestri表示，苹果对假日季的营收预期说明，iPad Pro的发布时间将跟去年同期有所不同--苹果的假日季从9月底一直持续到12月底。

    虽然苹果在2018年10月更新了iPad Pro系列，但Maestri表示，至少在2020年之前不会再有iPad Pro更新，苹果已经将这一决定纳入了其指南中。

    虽然有多个报道表示，苹果计划在今年10月更新iPad Pro，但在这个月只剩下一天的情况下，已然是不太可能的了。

    但也有有报道称，iPad Pro将要等到明年3月即苹果每年的常规活动之一上进行更新，根据Maestri的说法，这个时间框架看起来更有可能。

    下一代iPad Pro的后置摄像头系统预计将增加3D感应功能，这样将使其能扩展跟iPhone 11 Pro那样的三个镜头配置。据推测，iPad Pro还将可能会获得5G网络支持。

    （文中图片来自互联网）

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