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    罗永浩评AirPods Pro：音质就别扯了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，苹果正式推出AirPods Pro无线降噪耳机，售价1999元。日前已经有许多用户已经拿到了该产品，其中也包括锤子科技CEO罗永浩，他还在微博上分享了关于这款新品的使用体验和评价。

    罗永浩评AirPods Pro：音质就别扯淡了
    罗永浩微博评AirPods Pro

    罗永浩表示，苹果AirPods Pro在降噪方面表现确实很很牛，相比于索尼WF-1000XM3会好很多，并且连入耳式耳机的通病“听诊器效应”也有改善，但是音质方面“就别XX扯淡了”，没什么可比性。

    苹果发布AirPods Pro：主动降噪 售1999
    苹果AirPods Pro佩戴舒适性受称赞

    同时，罗永浩还对AirPods Pro的佩戴舒适性大为称赞表示，“佩戴后侧卧完美。这是非常非常非常非常非常重要的一项指标，赞美苹果……看来以后出门只能带两副耳机了。最后一项还不知道，就是长时间佩戴的舒适性，今天晚上睡觉会试试。”

    晚报
    苹果AirPods Pro丢失买一只需705元

    另外，日前苹果还公布了AirPods Pro保修费用，如果丢失一只AirPods Pro，需要支付705元买一只。如果无线充电盒丢了，需要支付789元。如果只是电池坏了可以享受“电池服务”，能以379元的价格更换一只AirPods Pro。

    （本文图片来自网络）

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