库克：iPhone11有一个非常好的销售开端

中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果CEO蒂姆·库克在公司2019年第四财季收益电话会议后接受路透社采访时表示，截止到目前，iPhone 11机型的销售有着一个非常、非常好的开端，同时其在中国等关键市场的销售请也有所改善。



库克表示：iPhone11有一个非常好的销售开端

特别在中国市场，起售价更低、699美元的iPhone 11“更类似于苹果在过去取得巨大成功的价格点，”库克说道，而这推动了新机的销售情况。

苹果预计公司假日季的销售强劲，预期销售额会在855亿美元到895亿美元之间。库克表示，这一预测则是基于服务和可穿戴设备的强劲销售以及2019年新款iPhone早期销售情况作出。由于苹果不再提供iPhone的具体销售数据，所以很难确定其究竟卖出了多少新设备。

库克表示，这些数字也反映了苹果公司的信念，即美国和中国将能掉解决他们的贸易争端。“我不知道这本书的每一个章节，但我认为这最终会发生。我当然希望本季度能看到它的发生，我们将拭目以待。”

较老款iPhone在中国的降价也帮助减缓了年中销量的下滑。在本季度末，iPhone在中国的销量开始回升，苹果在中国的服务收入也出现了两位数的增长。

库克在财报电话会议中将其归因于三个因素：9月份iPhone 11新机型的到来；产品非常受欢迎；定价、融资和以旧换新等方面的调整。

库克还表示，服务、可穿戴设备和其他设备对苹果在中国的收入增长也起到了一定作用。“那里有很多积极的东西，”他说道。

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