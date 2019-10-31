Razer·¢²¼Firefly V2Êó±êµæ£ºÖ§³ÖRGBµÆÐ§

ÖÐ¹Ø´åÔÚÏßÏûÏ¢£º½üÈÕ¾ÝÏ¤£¬ÉÌÀ×ÉßRazer¸Õ¸Õ·¢²¼ÁËµÚ¶þ´ú¡°Ó©»ð³æ¡±FireflyÊó±êµæ£¬Óë 2015 Äê·¢²¼µÄ³õ´ú²úÆ·Ïà±È£¬Firefly V2 ÖØµãÌáÉýÁË RGB µÆÐ§µÄÁÁ¶ÈºÍ¸²¸Ç·¶Î§¡£
Razer·¢²¼Firefly V2Êó±êµæ£ºRGBµÆÐ§¸ü¼ÓìÅÄ¿
Razer ÒÑ¾·¢²¼ÁË Junglecat ÊÖ±ú¡¢Hammerhead ÕæÎÞÏß¶úÈû¡¢ÒÔ¼°Ê×¿î²ÉÓÃ¹âÖáµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÈ²úÆ·¡£ÏÖÔÚ£¬¸Ã¹«Ë¾ÓÖÏ£ÍûÐÂ¿î Firefly Êó±êµæ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸Ä½øµÄ×ÀÃæÌåÑé¡£
Firefly V2 Êó±êµæÒýÈëÁË¸ü¶àµÄÕÕÃ÷ÇøÓò19 Çøµ÷¹â£¬ÕûÌåÁÁ¶ÈÒ²ÓÐËùÌáÉý¡£Í¬Ê±ºñ¶È±äµÃ¸ü±¡½ö 3mm£¬¸¨ÒÔ·½±ãÊó±ê²Ù×÷µÄ¹Ì¶¨Ê½ÀíÏßÆ÷¡£
Razer Firefly V2 Êó±êµæÓëÇ°´ú²úÆ·Ã»ÓÐ¶à´ó²î±ð¡£Æä¾ßÓÐÎ¢±íÃæÎÆÀí£¬ÄÜ¹»¸üºÃµØ×·×ÙÊó±ê£¬Ïð½ºµ××ùµÄÄ¦²ÁÁ¦Ò²ºÜ²»´í¡£
Firefly V2 Í¨¹ý Razer Synapse£¬¿ÉÌá¹© 1680 ÍòÉ«µÄ¡°È«·½Î» RGB ÕÕÃ÷¡±¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ËüµÄÊÛ¼Û±È³õ´ú¸ü¼ÓÊµ»Ý£¨ÃÀ¹úµØÇø - \$10£¬Å·ÖÞÊÐ³¡ -€15£©¡£
¸ÐÐËÈ¤µÄÅóÓÑºÍÀ×·Û¶ùÃÇ£¬¿ÉÔÚ¼´ÈÕÆðÔÚ Razer ¹ÙÍøÉÏ¶©¹º Firefly V2 Êó±êµæ£¬¼Û¸ñÎª 49.99 ÃÀÔª£¨353 RMB / 59.99 Å·Ôª£©¡£
£¨ÎÄÖÐÍ¼Æ¬À´×Ô»¥ÁªÍø£©
±¾ÎÄÊôÓÚÔ´´ÎÄÕÂ£¬ÈçÈô×ªÔØ£¬Çë×¢Ã÷À´Ô´£ºRazer·¢²¼Firefly V2Êó±êµæ£ºÖ§³ÖRGBµÆÐ§http://news.zol.com.cn/731/7312080.html