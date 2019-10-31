中关村在线消息：近日据悉，IBM Watson Media 推出了全新的 Video Streaming 移动视频应用。



IBM推Video Streaming应用 方便企业联系员工

该应用作为一款广播工具，它能够为企业提供端到端、高安全性的解决方案，以便向 iOS / Android 设备提供实时的视频流。

作为现有的企业视频流解决方案的扩展，IBM 希望 Video Streaming 能够提供按需使用的体验，方便连接员工的台式机、笔记本、以及移动设备。

企业能够为员工营造一个无缝的高品质实时广播环境，不仅快速提升生产力、且成本相对低廉。

企业还能够完全控制视频的内容制作、完成身份验证、数据加密与备份，以确保系统的整体安全性。

高管可通过一对多的流媒体视频形式，在会议上通报相关信息。销售团队可以远程制定目标，产品团队也能够在各个业务部门之间共享演示，以增强协作。

感兴趣的朋友，可在 Apple App Store 或 Google Play 上下载相应的版本：

iOS（App Store）| Android（Google Play）

Watson Media 产品与开发副总裁 David Mowrey 在一篇博客文章中表示：

通过 IBM Video Streaming 应用程序，其使得公司能够更加轻松地在移动设备上创见和共享视频内容，并将于用作自助式实时流媒体工具、而不会牺牲品质。

当前大多数手机的视频创作质量，已经远胜于笔记本或台式机的摄像头，甚至达到每秒 60 帧。

（文中图片来自互联网）

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