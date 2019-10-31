早报：5G商用套餐128元起 苹果靠iPhone11赚翻

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今日中国移动和中国联通相继推出了5G商用套餐价格，都是采用了低价低速高价高速的策略。

中国移动5G套餐正式上线：128元30G低价低速高价高速







中国移动5G商用套餐

今日中国移动手机客户端正式上线5G智享套餐，套餐分为个人版和家庭版，各分五档，个人版5G套餐128元/月起，老用户享有7折优惠89.6元/月，时间为半年，家庭版169元/月起。



5G基础服务5G上网速度限制在300Mbps，5G优享服务5G上网速度限制在500Mbps，5G极速服务5G上网速度限制在1Gbps。

中国联通5G套餐出炉：129元起



中国联通5G商用套餐

中国联通5G套餐已经正式公布，用户现在就可以进行办理，资费从129元到599元不等。



具体资费方面，如中国联通129元月租的5G冰激凌套餐，包括流量30GB（前期再赠送10GB流量），语音通话赠送500分钟。159元5G套餐流量为40GB，199元5G套餐流量为60GB，299元5G套餐流量为100GB，还有其他套餐可供选择，最贵599元，含300GB流量、3000分钟语音。所有套餐流量超出部分3元/GB。

套餐说明中并没有提供对速度的说明，但据媒体报道，中国联通分了两个5G网速档次，中国移动分了三个5G网速档次。如中国联通199元及以下价格的5G套餐，上网速度限制在500Mbps，299元及以上5G套餐速度可达1Gbps。

下面两则消息来自苹果，由于iPhone11热销，苹果四季度财报很好看。

苹果第四财季营收640亿美元 同比增长2%



苹果第四财季营收640亿美元

苹果公司今天发布了2019财年第四财季业绩。报告显示，苹果公司第四财季营收为640.40亿美元，比去年同期的629.00亿美元增长2%，其中来自于服务的净营收为125.11亿美元，创下历史新高；净利润为136.86亿美元，比去年同期的141.25亿美元下降3%。苹果公司第四财季大中华区营收为111.34亿美元，比去年同期的114.11亿美元下降2%。



苹果2019财年全年营收为2601.74亿美元，市场预期为2590.42亿美元，去年同期为2655.95亿美元。2019财年全年净利润为552.56亿美元，市场预期为542.23亿美元，去年同期为595.31亿美元。

苹果公司第四财季每股收益和营收均超出华尔街分析师此前预期，对2020财年第一财季营收的展望也超出预期，从而推动其盘后股价上涨近2%，逼近52周最高价。

库克：Apple Card用户可24期免息购买iPhone



Apple Card用户可24期免息购买iPhone

苹果公司今天发布了2019财年第四财季业绩，在随后的财报电话会议中，苹果CEO库克（Tim Cook）透露，苹果公司将通过Apple Card推出零利息购买iPhone服务，将允许用户通过Apple Card来管理iPhone上面的支付。今年晚些时候，Apple Card用户将能够实现24期免息购买iPhone，同时还将获得3％的现金返还。



库克表示，2019财年美国市场营收超过1000亿美元，为历史上首次。iPhone 11乃畅销型iPhone，APP Store、Music、支付服务都录得历史新高。可穿戴设备AirPods、Watch、Beat的销售情况喜人。

下面消息来自阿里巴巴，期即将二次在香港上市。

传阿里最早拟于11月在香港上市：筹资最多150亿美元



传阿里最早拟于11月在香港上市

据熟知内情的消息人士周三透露，阿里巴巴集团（NYSE:BABA）正在考虑最早于11月在中国香港上市，筹集最多150亿美元资金。 阿里巴巴尚未就相关置评请求作出回应。



消息人士称，阿里巴巴计划在11月11日的“双十一”购物节过后不久向香港交易所及结算所有限公司（Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd）寻求上市许可，并可能会在11月底或12月初上市。

这些要求匿名的消息人士补充称，鉴于阿里巴巴的规模，该公司预计不会举行所谓的预路演会议来与机构投资者见面，原因是许多投资者已经很熟悉该公司了。据外媒报道，阿里巴巴希望通过这项交易筹集100亿至150亿美元资金。消息人士还警告称，这项计划仍旧要视市场情况而定。

下面消息来自8848，它的新手机发布了。

8848灵感M5+新品首发！13999元/11月11日正式开售



8848灵感M5+新品首发

8848发微博宣布全新的8848灵感M5+来了，将于11月11日正式开售，售价13999元。据了解，8848 M5系列手机机身尺寸为167.5 x 73.9×11.37mm，重量约为230g；搭载骁龙835移动平台，内置3450mAh电池；配备一块5.65英寸屏幕，比例为16:9。和之前的版本相比，8848灵感M5+在配置上有所升级，主要体现在运行内存从6GB升级到了8GB，后置摄像头也从1200万像素提升到了4800万像素。



其他方面，8848灵感M5+采用大师腕表设计，左右滑动可以更换腕表；机身采用进口牛皮，不仅可以带来更加舒适的握感，而且还可以使手机更加耐磨；内置加密双系统，可以加密电话，防止回拨。

下面消息来自抖音

李小璐PG One视频疑泄漏 抖音否认：草稿视频不会上传到后台



李小璐PG One视频疑泄漏抖音否认

针对李小璐、PG One亲密视频外泄一事，有网友在脉脉上爆料是抖音员工从后台down下来的，而且这个视频还是存在于人家草稿箱里，没想到用户保存在草稿箱里的视频也上传到抖音服务器。



对于这一传闻，抖音方面刚刚通过媒体对外否认，称相关传言不实，草稿视频不会上传到运营审核后台，所以运营审核后台没有任何草稿视频，不存在抖音员工从后台下载草稿箱里传视频的可能，其他情况还在继续核实。

下面消息来自AMD。

AMD将适时推出5nm工艺处理器 Zen4架构比工艺更重要



AMD将适时推出5nm工艺处理器

AMD今年推出了7nm工艺的锐龙、霄龙及Radeon显卡，三大业务全线升级新工艺了，这是Q3季度AMD业绩大涨的关键。



AMD CEO苏姿丰在今天的财报会议中也谈到了这一点，表示现在7nm工艺是个很好的节点，AMD也从中受益很多。

展望未来，苏姿丰强调制程工艺技术依然很重要，AMD也必须要处于先进工艺前沿，为此AMD会在适当时候过渡到5nm节点，也会从新工艺中获得更多的收益。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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