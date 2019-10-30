中关村在线消息：北京时间10月30日消息，据《日本经济新闻》报道，有消息人士向他们透露，苹果计划在2020年推出3款5G版本的iPhone手机，这三款iPhone手机的出货至少将达到8000万台。



日经再次爆料 苹果明年推出3款5G手机

九月份的时候，知名苹果分析师郭明錤也在报告中表示，苹果将会为2020年9月亮相的新iPhone配备5G，并且在外观方面拥有较大变动。

郭明錤称：“我们预期，新2020年下半年iPhone为支持5G，金属中框设计将显著改变，包括分段设计更复杂、挖槽与注塑新程序、与蓝宝石或玻璃表盖组装以保护挖槽注塑结构，在外观设计有显著改变且与iPhone 4相似”。

此前，台湾媒体《电子时报》曾报道，有业界消息显示，苹果明年的iPhone新机将会一步到位，使用120Hz屏幕。苹果的一些产品已经采用过类似的屏幕，采用类似的技术会更熟练。

据了解，苹果之前推出的iPad Pro中，就已经采用了120Hz可变刷新率屏幕。过去的液晶屏幕通常只有50或60Hz固定刷新率。苹果采用高固定刷新率主要为动态情景准备，可以让视频的动态画面更完美，游戏的画面更加流畅。

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