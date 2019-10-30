晚报：中国移动3G或退网 AirPods Pro修不起

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苹果计划保留LCD屏幕 皆因iPhone11大卖



苹果计划保留LCD屏幕

去年曾有消息表示，苹果计划放弃LCD屏幕的iPhone手机，全面拥抱OLED。不过，随着今年iPhone 11手机的大卖，苹果正在改变之前的计划，将会在明年推出的iPhone中保留一款搭载LCD屏幕的手机。



根据近期的一份调研报告中的数据显示，iPhone 11 Pro Max销量疲软，因此他们将会减少这条产品线的生产。与此同时，iPhone XR和iPhone 11的大卖让苹果看到了采用LCD屏幕的廉价机型在未来的销售潜力。

此前据台湾媒体《电子时报》报道，有业界消息显示，苹果明年的iPhone新机将会一步到位，使用120Hz屏幕。苹果的一些产品已经采用过类似的屏幕，采用类似的技术会更熟练。

Z点评：JDI应该感谢iPhone11，苹果更应该感谢iPhone11.

苹果A系列处理器线路图流出 2022年推出3nm



苹果A系列处理器线路图流出 2022年推出3nm

近日台积电公司正式在台湾省的南部科技园建设下一代工厂，并准备对3nm制程工艺芯片进行生产。



有分析人士指出，这样的举动似乎也是在暗示，苹果的A系列处理器将会用上3nm制程工艺。不过，这还需要等到2022年末或2023年初才能实现。明年的A系列处理器依然会使用5nm制程工艺。

据悉，3nm半导体节点工艺预计仍然是基于台积电的EUV光刻技术，此前台积电的7nm+和5nm节点工艺同样是基于该技术。

Z点评：苹果已经开始占上台积电的产能了。

索尼决定将于明年1月底关闭PlayStation Vue



索尼决定将于明年1月底关闭PlayStation Vue

今日据外媒消息，索尼公司宣布将从明年1月30日开始关闭PlayStation Vue。索尼互动娱乐公司副总裁John Kodera在一篇博客文章中写道，索尼做出这一决定的原因是，这个被他称为“竞争激烈、内容和网络交易昂贵的付费电视行业”发展缓慢。



据报道，PlayStation对此仍在不断地消耗现金，而索尼也在努力地应对高昂的节目制作成本。Kodera表示，电影和电视内容仍将通过PS4上的PlayStation商店及其广泛的合作伙伴娱乐服务提供给消费者。

Z点评：节约资金才能造出更好的PS产品。

三星正在研发一种另类的全新折叠屏智能机设计



三星正在研发一种另类的全新折叠屏智能机设计

三星发布了一段官方概念视频，其中展示了一款并非垂直折叠、而是像翻盖智能机那样水平折叠的设备。除了硬件上的调整，三星还在视频中展示了用户界面（UI）是如何在两种模式下适应和过渡的。



遗憾的是，除了外形，该公司并未披露更多细节。三星可能不是唯一在考虑推出翻盖式折叠屏智能机的厂商。

Z点评：三星在屏幕技术上进步神速。

中国移动计划推出5G千元机，或退出3G网络



中国移动计划推出5G千元机

中国移动10086官方公众号昨天发布消息称：“中国移动计划2020年底前推出千元档5G手机，价格可在1000-2000元范围内。”



针对用户在网络使用方面的担心，中国移动10086公众号也给出温馨提示：即使5G普及了，4G网络还会存在很久，5G和4G将会并存较长时间。中国移动将推动5G和4G协同，满足用户数据业务和话音业务需求。

至于2G和3G，每家运营商有自己的策略。据了解，中国移动主要推动3G网络减频（至全部3G基站消失，即退网），保留2G；中国联通推2G网络减频；中国电信则同步推进2G、3G网络减频。

Z点评：5G在明年才会真正迎来爆发。

哔哩哔哩课堂正式内测上线



哔哩哔哩课堂正式内测上线

哔哩哔哩表示，内测期间，“课堂”频道仅可在App客户端进入，PC端可以正常购买课程和观看，但暂无课程聚合页。



首批上线的课程包括《PPT大神上分攻略》《局座的国际战略课》《铲屎官科学养猫必修课》《熊浩：论文求生指南》《KO大魔王：英语语法通关计划》《Pr剪辑上分攻略》等，均需要通过B币购买。

Z点评：互联网教育将是又一个蓝海。

Intel研究院院长：量子计算商业化是马拉松 而不是短跑冲刺



Intel研究院院长：量子计算商业化是马拉松 而不是短跑冲刺

Intel院士、研究院院长Rich Uhlig也参与进来了，谈到了量子计算商业化的问题。Rich Uhlig为最近量子计算取得的进展感到振奋，53个量子位200秒的运算就相当于最强超算1万年的性能了，但是Intel也指出量子计算距离实用还很要元，他们做了大量模拟，认为“只有在数百个甚至数千个量子位可靠运行的情况下，量子计算机才能比超级计算机更快地解决实际问题。”



Z点评：在英特尔眼里，IBM和谷歌高兴太早了。

苹果AirPods Pro丢失买一只需705元，盒子要789元



苹果AirPods Pro丢失买一只需705元

AirPods Pro的保外费用是705元一只，电池盒也是705元。如果丢失一只AirPods Pro，需要支付705元买一只。如果无线充电盒丢了，需要支付789元。



如果你的AirPods Pro没丢，只是电池坏了，那么可以要求店员提供“电池服务”，也就是可以以更便宜的379元更换一只AirPods Pro，关于电池服务详见此文。

Z点评：苹果AirPods Pro土豪玩具。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：中国移动3G或退网 AirPods Pro修不起http://news.zol.com.cn/731/7311414.html