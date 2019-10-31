5G套餐别只看起步价 到底贵不贵理清五大关键

正如此前预料的那样，10月底三大运营商公布5G套餐资费。三大网络最低128元的起步价格是不是听上去好像并没有那么贵呢？但是当我们了解到详细的套餐内容，以及万万没想到的按速率付费的划分档次后，其实发现想要享受全速的5G网络，我还真用不起。

以中国移动北京地区套餐资费为例，最低起步价为169元，最高可达869元，差距如此悬殊，当然他们的速率和所包含的内容也大不相同。和4G时代最为不同的是，5G套餐资费按照速率进行定价，中国移动划分了300Mbps、500Mbps吗，以及1000Mbps。



中国移动（北京）5G套餐资费详情

当您看到这份5G套餐资费价目表之后，不知道您有什么想法，我们简单总结几个重点，希望给您带来一些提示。



移动4G大流量系列套餐（北京地区）

作为比较，我们还在北京移动的官网找到了当前4G套餐的价格作为参考，帮助大家分析一下当前的5G套餐资费到底贵不贵。

① 169元套餐就可以享受到500Mbps半速的5G（5G优享权益），1条百兆固定宽带和一个IPTV（魔百盒），貌似并不算很贵；

② 虽然169元档位不是全速的5G速率，但是相比4G网络的100Mbps，理论上还是提升了不少，当然要看5G网络的覆盖情况；

③ 5G套餐中包含的语音通话时间比较鸡肋，现在微信语音比较普遍。同理，包含的宽带和IPTV也并不适合所有人，目前5G套餐还不够个性化；

④ 想要全速1000Mbps的5G网络最低只能选369元套餐，包含的无用内容太多，比较适合家庭用户，个人用户比较划不来；

⑤ 5G套餐流量超出后最低3元/1G，而4G可以选择移动网卡，1元/1G/天。现阶段如果考虑便宜够用，其实4G还不存在被淘汰的可能；

其实客观的来看，在搭载了很多附加产品后，5G套餐的资费看上去并没有那么贵了。只是目前套餐的个性化还不太够，并非适合所有的人群。当然4G会更便宜一些，其实如果您只是玩个游戏点个餐刷刷小视频，其实4G也够用了，5G的需求并不迫切。

另外，如果想要享受到全速的5G网络，目前的代价有点高。此前很多人纠结5G手机是NSA还是SA的问题，其实在“按速率收费”的前提下，他们真心也没有什么差异了。就算你是SA的手机，近期也没有SA网络，出于价格考虑，也只能用半速的5G，呵呵呵……

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