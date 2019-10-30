中关村在线消息：北京时间10月30日消息，近日知名移动调研机构Sensor Tower发布了最新的调研报告。报告中显示，任天堂最新的手机游戏《马里奥赛车巡回赛》首月在App Store和Google Play上的下载量突破了1.239亿次，这也创造了任天堂手游的最新记录。



再创里程碑！《马里奥赛车巡回赛》下载超1亿次

根据Sensor Tower的统计，《马里奥赛车巡回赛》首月下载量是《超级马里奥跑酷》的五倍之多。同时，这款游戏首月收入在任天堂手游中也排名第二，仅次于《火焰纹章：英雄》的6760万美元。

此前华尔街日报日本特派记者报道，任天堂公司不希望旗下手游过度氪金，这会破坏任天堂游戏品牌，并影响手游玩家转化为主机玩家。

DeNA投资者是这样描述任天堂对《马里奥赛车Tour》(Mario Kart Tour)的态度：他们不喜欢玩家花钱进行内购，对手游内购收益也不感兴趣。DeNA协助任天堂开发并发行了《马里奥赛车Tour》。

DeNA投资者期待从《宝可梦大师》(Pokémon Masters)中赚取更多收益，因为“宝可梦”版权方宝可梦公司(Pokémon Company)更乐于依靠智能手机应用赚取利润，DeNA也是《宝可梦大师》开发方。

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