中关村在线消息：10月30日，支付宝在”新商业新生态”服务商大会上介绍了支付宝“轻会员"业务工具，并指出其上线刚满一个月，就吸引超2500个品牌商家接入，覆盖了10大行业，近20个细分行业。



支付宝“轻会员”成商家生意增长新引擎：会员拉新率提升近50%

据了解，所谓“轻会员”是支付宝、芝麻信用、花呗联合推出的差异化会员营销工具。在轻会员模式下，消费者办理会员时无需预付费或储值，即可先享受会员权益，到期后再结算会员费。规则上也比较简单：已享优惠超过会员费时，只扣会员费，消费者划算；已享优惠不足会员费时，会员费为0，扣除已享优惠，消费者和商家都不亏。打消用户想办会员卡时的顾虑，商家可以有效获取更多付费会员、提升消费者复购率，同时将精力放在提升服务质量上，从而实现双方的良性互动。

支付宝轻会员开放生态运营负责人闻珑透露，“轻会员”上线一月以来，已有包括永辉、大润发、美宜佳、屈臣氏、汉堡王、乡村基、奈雪的茶等品牌在内的超2500个商家接入。覆盖餐饮、零售、快销、电商、共享出行、智能售卖等10个大行业，近20个细分行业。

以美宜佳为例，用户通过线下物料扫码进入“轻会员”页面，点击确认后即可成为会员，领取优惠券并当场核销，全过程不超过1分钟。数据显示，美宜佳接入轻会员后，复购客单金额提升57%，优惠券核销率最高达72%。而专注于中式快餐领域的乡村基，接入轻会员3天，在没有任何宣传推广的情况下，会员数量增加12000单，上线至今，会员拉新率提升46%，消费频次增加56%。

业内人士分析认为，“轻会员”火热背后反映了线下商家经营重心的演进，从传统单一的拉新客，转变成对用户流量的精细化运营，以会员带动带动复购率，推动经营转型。在闻珑看来，“轻会员”解决了会员体系搭建最重要的信任问题，能帮助商家测试用户付费意愿，完成高效会员拉新。

据了解，“轻会员”是支付宝今年面向B端推出的重要能力之一，它已经打通支付宝小程序、刷脸设备“蜻蜓”等。支付宝方面表示，通过“IoT-小程序-轻会员”的链路闭环，要进一步提升线下商家自运营能力，从而实现在数字经济时代的经营转型。

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