中关村在线消息：北京时间10月30日消息，据《每日经济新闻》报道，一些运营商内部人士向他们透露，三大运营商5G套餐已经出炉，三家的价格每月都不会低于128元。同时，这三家运营商也都会根据上网速度来区分定价。



5G套餐更多细节曝光 每月不低于128元

据了解，中国移动将会推出个人版和家庭版的5G套餐。其中5G智享套卡（个人版），5G基础服务5G上网速度限制在300Mbps，5G优享服务5G上网速度限制在500Mbps，5G极速服务5G上网速度限制在1Gbps。

家庭版5G套餐方面，5G家庭融合套餐总共有五档，包含国内流量、国内语音通话、网络权益及品牌权益、1条宽带、若干家庭成员国内放心畅聊、2个家庭成员共享流量资源。值得一提的是，流量超出的部分5元1G，满15元后按照3元1G进行计费。

中国联通方面，他们将推出129元月租的5G冰激凌套餐，包括流量30GB（前期再赠送10GB流量），语音通话赠送500分钟。159元5G套餐流量为40GB，199元5G套餐流量为60GB，299元5G套餐流量为100GB，还有其他套餐可供选择。

在问到为何会按照网速进行区分时，知情人士表示，这样的经营模式主要是把上网速度也当产品卖，低价低速、高价高速。这样的经营模式和现在的宽带模式比较类似。

这名内部人士还提到了5G套餐的三大特点：5G套餐将会包含更多流量，价格并没有显著提升；5G套餐上网的速率也会更快，达到了4G网络的10倍；5G套餐还将加入多种会员权益。其还称，前期5G套餐会有折扣，整体上5G套餐刚开始的一两年价格肯定不会便宜，后面会降下来。

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