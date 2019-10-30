中关村在线消息：北京时间10月30日消息，去年曾有消息表示，苹果计划放弃LCD屏幕的iPhone手机，全面拥抱OLED。不过，随着今年iPhone 11手机的大卖，苹果正在改变之前的计划，将会在明年推出的iPhone中保留一款搭载LCD屏幕的手机。



苹果计划保留LCD屏幕 皆因iPhone11大卖

根据近期的一份调研报告中的数据显示，iPhone 11 Pro Max销量疲软，因此他们将会减少这条产品线的生产。与此同时，iPhone XR和iPhone 11的大卖让苹果看到了采用LCD屏幕的廉价机型在未来的销售潜力。

此前据台湾媒体《电子时报》报道，有业界消息显示，苹果明年的iPhone新机将会一步到位，使用120Hz屏幕。苹果的一些产品已经采用过类似的屏幕，采用类似的技术会更熟练。

苹果之前推出的iPad Pro中，就已经采用了120Hz可变刷新率屏幕。过去的液晶屏幕通常只有50或60Hz固定刷新率。苹果采用高固定刷新率主要为动态情景准备，可以让视频的动态画面更完美，游戏的画面更加流畅。

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