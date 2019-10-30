iQOO Neo 855版推出《星际迷航：发现号》定制版

中关村在线消息：今日，iQOO手机官微发文表示将推出iQOO Neo 855版《星际迷航：发现号》联名定制礼盒，售价为1798元起。



iQOO Neo 855版推出《星际迷航：发现号》联名定制礼盒

据官方介绍，iQOO Neo 855版《星际迷航：发现号》联名定制礼盒中除了手机之外，还额外附赠了《星际迷航：发现号》定制徽章和手机支架。



iQOO Neo 855版定制礼盒配置不变

配置方面，iQOO Neo 855版《星际迷航：发现号》联名定制礼盒款手机与普通版保持一致，其正面采用一块6.38英寸的AMOLED水滴屏，支持屏下指纹识别；机身内置4500mAh超大电池，并支持33w快充。后置相机为1200万像素主摄+800万像素超广角+景深镜头的三摄组合。

核心方面，iQOO Neo 855版除了将处理器升级为高通骁龙855之外，还配备了最低6GB内存规格，并标配旗舰级UFS 3.0闪存、F2FS文件系统，拥有TurboWrite以及HPB等技术加持，能够大幅提升闪存的持续以及随机读写能力。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iQOO Neo 855版推出《星际迷航：发现号》定制版http://news.zol.com.cn/731/7310999.html