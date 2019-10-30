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    黑鲨游戏手机2 Pro推出新配色 搭载骁龙855 Plus

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间10月30日消息，今天上午黑鲨游戏手机官方微博正式对外宣布，他们即将推出黑鲨游戏手机2 Pro的新配色“流光紫”。这款新配色的黑鲨游戏手机2 Pro预计将于11月1日0点全平台开售。

    黑鲨游戏手机2 Pro推出新配色 搭载骁龙855 Plus
    黑鲨游戏手机2 Pro推出新配色 搭载骁龙855 Plus

    据了解，黑鲨游戏手机2 Pro流光紫版整体基本与其他版本保持一致，仅在机身的配色方面有所区别。机身背部依然为金属和玻璃的拼接设计，不过配色上却采用了紫色+蓝色的设计，大面积的紫色元素覆盖也显得电竞气息十足。

    黑鲨游戏手机2 Pro正面采用上下对称式的6.39英寸的AMOLED显示屏，屏幕分辨率为1080×2340，还升级了90Hz刷新率，并且在屏幕上下方均配备了双扬声器的设计。背部则搭载了规格为4800万像素+1200万像素的双摄组合。

    核心配置方面，黑鲨游戏手机2 Pro搭载了高通骁龙855 Plus旗舰处理器，并配备12GB+128GB存储组合，性能相较于前代产品拥有不小的提升。机身内置4100mAh容量电池，并支持高通QC 3.0快充协议。

    （本文图片源自网络）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7310993.html report 824 中关村在线消息：北京时间10月30日消息，今天上午黑鲨游戏手机官方微博正式对外宣布，他们即将推出黑鲨游戏手机2 Pro的新配色“流光紫”。这款新配色的黑鲨游戏手机2 Pro预计将于11月1日0点全平台开售。黑鲨游戏手机2 Pro推出新配色 搭载骁龙855 Plus据了解，黑鲨游戏手...
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