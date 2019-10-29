大唐存储与国通股份达成战略合作联盟

中关村在线消息：据悉，2019年10月29日， 合肥大唐存储科技有限公司（简称大唐存储）联合国通实业（上海）股份有限公司于北京朗丽兹西山花园酒店隆重举办了“创新引领，共赢未来”为主题的大唐存储推介会，参加此次会议的有大唐存储、国通股份及全国重要渠道合作伙伴。





此次会议，大唐存储与国通股份正式宣布在消费类SSD领域达成战略合作联盟。大唐存储在SSD芯片领域具有很强的技术研发及产品创新能力，国通股份在SSD领域有着多年的销售及渠道优势，处于业内领先地位。此次双方强强联合，将推动国产化SSD在消费类领域的快速发展。





此次产品推介会上，大唐存储展示了在SSD产品上强大的技术创新实力和全系列产品布局。大唐存储专注于SSD主控芯片开发及配套解决方案，推出了高性价比的消费级宜品星、高性能的企业级宜服星及稳定可靠的工业级宜安星系列产品，涵盖了SATA和NVMe 不同规格系列，并已在京东自营旗舰店及官方旗舰店上架开卖，可广泛应用于PC、笔记本、一体机和云桌面等消费领域产品，以及金融、电信、教育、医疗、电力及能源等不同行业领域的服务器和行业终端产品。





国通股份在会议中介绍了自身丰富的渠道推广经验和遍布全国的销售网络及产品支撑体系，为客户提供“一站式，全渠道，全链路”服务模式。国通股份表示在当前形势下，国产化产品市场份额和技术能力在不断提升，大唐存储作为央企下的技术创新型企业，拥有强大的产品研发实力和品牌影响力。此次通过双方“技术+渠道”的资源整合，为国产化SSD在消费领域的蓬勃发展打下了坚实的基础。





多家参会的渠道商纷纷表示，在国家的政策支持下，国产化SSD市场有很大的发展空间，非常看好大唐存储产品的市场发展前景，会积极配合大唐存储和国通股份制定的市场营销策略，本着合作共赢的目标，共同推进在消费领域的市场销售。





会议在热烈的气氛中进行，各方进行了有效的合作探讨，今后大家将相互支持，发挥各自所长，形成合力，共同为大唐存储SSD产品市场贡献自己的力量。

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