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    微软PowerToy 0.12版：增实用智能重命名功能

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，微软在今日发布了PowerToys实用工具的最新预览版0.12更新，其中值得关注的新功能就是PowerRename，也可以称之为Smart Rename。

    微软PowerToy 0.12版：增实用智能重命名功能
    微软PowerToy 0.12版：增实用智能重命名功能

    这项新功能非常实用，它能帮助你在大量文件中进行简单查找和替换，批量重命名文件。当然如果你不喜欢你已经执行的操作，也可以非常简单的撤销。

    新预览版中FancyZones也获得了重大改进，能够更轻松的排列和调整你的应用程序，从而实现工作流的高校布局。

    该功能现在支持多显示器，在小屏幕上也可以使用FZ Editor功能，而且能够自定义启动该编辑器的热键。

    微软为PowerToys添加了一些Dark模式支持，其中包含应用的设置和ShortcutGuide页面。如果您想查看PowerToys，可以在GitHub上找到该项目。

    这是一个开源项目，因此任何人都可以在GitHub社区中做出贡献。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软PowerToy 0.12版：增实用智能重命名功能http://news.zol.com.cn/731/7310905.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7310905.html report 715 中关村在线消息：据悉，微软在今日发布了PowerToys实用工具的最新预览版0.12更新，其中值得关注的新功能就是PowerRename，也可以称之为Smart Rename。微软PowerToy 0.12版：增实用智能重命名功能这项新功能非常实用，它能帮助你在大量文件中进行简单查找和替换，批量重命...
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