中关村在线消息：据悉，微软在今日发布了PowerToys实用工具的最新预览版0.12更新，其中值得关注的新功能就是PowerRename，也可以称之为Smart Rename。



微软PowerToy 0.12版：增实用智能重命名功能

这项新功能非常实用，它能帮助你在大量文件中进行简单查找和替换，批量重命名文件。当然如果你不喜欢你已经执行的操作，也可以非常简单的撤销。

新预览版中FancyZones也获得了重大改进，能够更轻松的排列和调整你的应用程序，从而实现工作流的高校布局。

该功能现在支持多显示器，在小屏幕上也可以使用FZ Editor功能，而且能够自定义启动该编辑器的热键。

微软为PowerToys添加了一些Dark模式支持，其中包含应用的设置和ShortcutGuide页面。如果您想查看PowerToys，可以在GitHub上找到该项目。

这是一个开源项目，因此任何人都可以在GitHub社区中做出贡献。

（文中图片来自互联网）

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