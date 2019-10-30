中关村在线消息：近日据外媒消息，AT＆T公司在为投资者举行的一次特别活动中宣布，该公司将在2020年5月以每月14.99美元的价格推出流媒体服务HBO Max。



AT＆T将于明年中旬推出流媒体服务HBO Max

该服务的定价使其成为不断变化的流媒体环境中最昂贵的价格之一。Apple TV Plus每月仅需4.99美元，而Disney + 每月仅需6.99美元。AT＆T处在一个棘手的位置。其另一个HBO品牌流媒体服务HBO Now每月费用则为15美元。

AT＆T首席执行官Randall Stephenson指出了这一活动的重要性。周一该公司在加利福尼亚州伯班克举行了此次活动，Stephenson周一在与投资者的电话会议中称，该流媒体服务 “与您到目前为止在市场上看到的任何其他东西都完全不同，”他补充说，“这不是Netflix。这不是迪士尼。这是HBO Max。”



HBO Max的展示也旨在使投资者放心。AT＆TA斥资850亿美元收购时代华纳（现为华纳媒体）及斥资670亿美元收购卫星电视服务商DirecTV的决定令一些投资者不满。投资公司Elliott向该公司致信，呼吁其剥离不必要的业务部门。这家投资公司指出，AT＆T收购WarnerMedia似乎没有任何意义。

虽然HBO Max将进入一个日益拥挤的市场，但Stephenson表示，HBO这个品牌已经将其服务与竞争对手区分开来。Stephenson补充说，在公司“打算参与的市场层次上，并不那么拥挤”。

HBO Max有望为客户推出数量惊人的节目。与HBO Now不同，该系列还将重点关注儿童节目等。《老友记》和《生活大爆炸》以及芝麻街的新剧集从HBO的传统广播频道移出都将在HBO Max上独家播放，尽管这些最终将进入PBS。

整个Studio Ghibli库也将仅在HBO Max上运行。流媒体服务将播放《绯闻女孩》等节目最初在CW上播出，该网络是由WarnerMedia共同拥有的。这并不能说明该公司拥有流媒体版权并将为客户增加的较早的WarnerMedia系列。

与HBO Now或Disney +不同，HBO Max是更一般的娱乐公司-即使据报道 Stephenson对与HBO有关的任何事情都不愿使用“一般”一词。

这项新的流媒体服务是为所有人设计的，对于HBO Now（主要是成年人）或Disney +（主要是儿童，以及漫威或星战粉丝）不一定是正确的。HBO Max需要吸引更广泛的受众，以便以AT＆T所寻求的速度进行扩展。

Stephenson在财报电话会议上告诉投资者，到2024年，HBO Max的用户数预计将达到5000万。

以上这些都意味着HBO Max将尽快引入大量内容。AT＆T正在大力投资HBO，将其制作的节目和电影数量增加50％。该公司目前还没有发布完整的清单。

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