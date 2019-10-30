索尼Xperia 1专业版入网工信部 售价或超万元

中关村在线消息：近日，索尼移动在日本正式发布了Xperia 1 Professional Editon新机，其相比于Xperia 1拥有更高的专业性能。日前，该机已正式入网国内工信部。



索尼Xperia 1 Professional Editon入网工信部

根据工信部官方数据显示，这款疑似索尼Xperia 1 Professional Editon的新机整体配置基本与普通版保持一致，不过在屏幕配置却进一步提升，支持ITU-R BT.2020色域，拥有更好的显示效果。



索尼Xperia 1 Professional Editon支持更加专业的应用

此外，索尼Xperia 1 Professional Editon还支持最新的“Imaging Edge Mobile”和“transfer&tagging add-on”功能，可以完美的搭配索尼相机来支持更加专业的应用。同时还可以支持通过Type-C接口连接有线网络、横屏显示主屏幕等操作。

其他方面，索尼Xperia 1 Professional Editon则采用了与普通版相同的配置，正面屏幕为6.57英寸4K HDR OLED显示屏；核心搭载骁龙855处理器，配备6+128GB存储，机身内置3300mAh电池；后置三摄为1200万广角+1200万长焦+1200万超广角像素镜头。

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