    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    索尼手机索尼 Xperia 1 Professional Editon（6GB/128GB/全网通）

    索尼Xperia 1专业版入网工信部 售价或超万元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，索尼移动在日本正式发布了Xperia 1 Professional Editon新机，其相比于Xperia 1拥有更高的专业性能。日前，该机已正式入网国内工信部。

    索尼Xperia 1专业版入网工信部 售价或超万元
    索尼Xperia 1 Professional Editon入网工信部

    根据工信部官方数据显示，这款疑似索尼Xperia 1 Professional Editon的新机整体配置基本与普通版保持一致，不过在屏幕配置却进一步提升，支持ITU-R BT.2020色域，拥有更好的显示效果。

    索尼Xperia 1专业版入网工信部 售价或超万元
    索尼Xperia 1 Professional Editon支持更加专业的应用

    此外，索尼Xperia 1 Professional Editon还支持最新的“Imaging Edge Mobile”和“transfer&tagging add-on”功能，可以完美的搭配索尼相机来支持更加专业的应用。同时还可以支持通过Type-C接口连接有线网络、横屏显示主屏幕等操作。

    其他方面，索尼Xperia 1 Professional Editon则采用了与普通版相同的配置，正面屏幕为6.57英寸4K HDR OLED显示屏；核心搭载骁龙855处理器，配备6+128GB存储，机身内置3300mAh电池；后置三摄为1200万广角+1200万长焦+1200万超广角像素镜头。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼Xperia 1专业版入网工信部 售价或超万元http://news.zol.com.cn/731/7310794.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7310794.html report 873 中关村在线消息：近日，索尼移动在日本正式发布了Xperia 1 Professional Editon新机，其相比于Xperia 1拥有更高的专业性能。日前，该机已正式入网国内工信部。索尼Xperia 1 Professional Editon入网工信部根据工信部官方数据显示，这款疑似索尼Xperia 1 Professional Ed...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：索尼Xperia 1专业版入网
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错