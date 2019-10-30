早报：三星推概念折叠屏 苹果AirPods Pro发货延迟

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

当前用户最关心的就是5G网论套餐定价了，从最新消息看，价格并不是太高。

按网速差异定价 ！三大运营商5G资费套餐最低或128元











三大运营商5G资费套餐最低或128元

10月31日在2019中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式，11月1日三大运营商将正式上线5G商用套餐。根据展会议程，5G启动仪式将于10月31日09:25到09:30进行。记者获悉，此次启动仪式过后，10点开始各地通信管理局和三大运营商也将开展商用启动仪式。



而在10月29日下午，有消息称，三家运营商5G套餐每月均不低于128元，同时采取按上网速度定价的方式，中国联通分了两个5G网速档次，中国移动分了三个5G网速档次。如中国联通199元及以下价格的5G套餐，上网速度限制在500Mbps，299元及以上5G套餐速度可达1Gbps，超出套餐外的流量为3元每GB。而中国移动的5G套餐则按照不同的上网速率分为基础服务，优享服务和极速服务。

此前，对于正式的5G资费包制定情况，在中国联通2019年度中期业绩发布会上，中国联通董事长兼首席执行官王晓初就表示，在长远的计划里将谋求根据用户的质量、速度的不同差异化定价。

下面消息来自Steam。

玩家嗨起来！EA Access即将落户Steam



EA Access即将落户Steam

继Origin、Xbox One、PS4之后，Steam成为游戏行业第四家允许EA Access落户的游戏发行平台。预计该订阅计划明年春启动，首部登陆Steam的EA新作《星战绝地：Fallen Order》目前只能预购。



EA资深副总Mike Blank在接受采访时声称双方正试图导入类似Origin Access的订阅机制，尽管目前还无法拿出一个详细的作品清单，但他相信Steam平台的EA Access订阅计划应该比照其它平台的服务标准来执行，比如Origin Access的新作抢先体验和九折预购，以及足够丰富的阵容。

下面消息来自三星。

三星展示新可折叠手机概念：翻盖设计



三星展示新可折叠手机概念

三星开发者大会上，该公司展示了一个新的可折叠手机概念。三星没有命名这个新的概念设计，该设备具有可折叠的显示屏，使得设备可以对折，因此看起来像传统的翻盖手机。



三星框架研发团队负责人Hyesoon Jeong在三星开发者大会的舞台上说：“我们正在探索的这种崭新的外形不仅可以轻松放入口袋，而且可以改变你使用手机的方式。”。该概念背后的想法是采用三星的可折叠智能手机技术，并使其“更紧凑”，并扩展到新的设备尺寸。

下面消息来自苹果。

苹果官网AirPods Pro销售火爆，发货日期延长至3-5 个工作日



苹果官网AirPods Pro销售火爆

苹果官网正式上架了AirPods Pro无线耳机，支持主动降噪，售价1999元，将在10月30日正式上市。IT之家发现，如果你今天凌晨购买，送货日期为1个工作日，今天晚间，苹果官网显示，AirPods Pro购买之后的发货日期延长至3-5 个工作日。



在续航方面，使用充电盒额外多次充电达到的聆听时间为超过24小时。单次充电的聆听时间最长可达4.5小时，仅充电 5 分钟的聆听时间大约1小时。

下面消息来自周鸿祎。

周鸿祎:对马化腾不记仇 偶尔也会对其朋友圈点赞认可



周鸿祎:对马化腾不记仇

2010年，360与腾讯爆发“3Q大战”。双方一度对簿公堂，耗时4年方尘埃落定，这被誉为互联网史上最为激烈的对决。过眼云烟，曾经水火不容的掌门人，相逢一笑泯了恩仇。现在，马化腾活跃在朋友圈中，周鸿祎偶尔也会“点赞”认可。



周鸿祎：“他有时候也在我朋友圈里。我给他点赞我可能发自内心认为他说的是对的。我的性格也没有那些妖魔化我的人说得那么，你比如说我有的时候我可能说话不好听，但是我这人不记仇，我对马化腾不记仇，那你说一般人可能这辈子心里都过不去了，那我就觉得没有什么。”

下面消息来自Moto 360手表。

Moto 360手表回来了，但不是摩托罗拉制造



Moto 360手表回来了

据Gsmarena消息，第三代Moto 360手表回来了，但是不是摩托罗拉制造的。新款Moto360手表采用了1.2英寸的OLED显示屏，分辨率为360x360像素。硬件方面，内置了一个Snapdragon 3100芯片组，配有1GB的内存和8GB的存储空间。



此外，这款手表还具有心率监控、GPS和NFC等功能。续航方面，电池容量为355mAh，具有快速充电功能，官方称一个小时左右可以充满电。

下面消息来自坚果。

坚果Pro 3配置曝光：骁龙855 Plus+后置四摄



坚果Pro 3配置曝光

坚果Pro 3配备一块6.39英寸、分辨率为2340*1080的AMOLED屏幕，搭载骁龙855 Plus处理器，后置四摄：4800万像素主摄（f/1.75）+1300万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头+500万像素微距镜头，前置2000万像素单摄（f/2.0）。



其他方面，坚果Pro 3配备8GB+128GB机身存储规格，不支持存储卡，机身长度156.66mm、宽度74.38mm、厚度7.8mm，机身重量185g；不支持NFC，无3.5mm耳机孔，不支持5G，内置4000mAh电池，支持18W快充。

下面消息来自小米。

小米、爱立信握手言和：5年专利诉讼落下帷幕



小米、爱立信握手言和

爱立信向IAM证实，小米与爱立信已签署了一项全球专利许可协议，双方在印度德里高等法院握手言和。至此，小米与爱立信的专利诉讼落下帷幕。



据悉，爱立信和小米的专利诉讼案要追溯到2014年，爱立信于2014年12月5日提起诉讼，起诉小米侵权；同年12月8日，印度德里高院判决小米侵犯爱立信8项标准必要专利，并下发售前禁令。经过斡旋，印度德里法院授予小米“临时许可”，可继续向印度销售基于高通处理器的手机红米1S，前提是小米每台设备预缴100印度卢比于法院提存。

下面消息来自NVIDIA。

NVIDIA图灵显卡大汇总：13款产品实现价格段全覆盖



NVIDIA图灵显卡大汇总

根据外媒VideoCardz的汇总，英伟达从2018的八月到2019的12月共推出了13款图灵显卡，从75W 无需独立供电的GTX 1650一直到2500美元的卡皇Titan RTX。



从上表中可以看出，不少显卡的价格十分接近，性能也相差不多。英伟达如此密集的卡海战术给AMD留出从性能和价格区间也不多了，另外博板堂的消息还称AMD用于冲击中低端的RX 5500系列显卡似乎还要推迟上市。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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