晚报：字节跳动否认香港IPO 5G月费最低128元

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

传字节跳动或2020年香港IPO 官方否认





英国《金融时报》援引知情人士报道称，字节跳动准备2020年第一季度在香港进行IPO上市。对此，字节跳动相关负责人回应称：“报道有误”。同时知情人士还透露，字节跳动今年上半年的收入在70亿美元至84亿美元之间，并在6月份实现了盈利。

Z点评：每个月似乎都会出现字节跳动IPO传闻，成了“月经”话题。

传vivo X30更多消息流出 搭载Exynos 980





近日各路外媒放出消息，vivo X3即将正式对外宣布。这款新机将会搭载Exynos 980处理器，并支持5G网络。一些外媒也表示，vivo X3将会在今年12月正式发布。vivo公司已经与三星建立了合作关系，因此他们的新机将会搭载Exynos 980处理器。



Z点评：vivo与三星合作的结晶，即将落地。

索尼SIE注册PS6至10商标 为保障后续平台发展





根据外媒gematsu的最新报道，SIE目前已经在日本注册了PS6、PS7、PS8、PS9以及PS10的商标，此次大规模注册可能是为了确保PlayStation平台的稳步发展。对于索尼，这种商标注册方式已经成为一种寻常操作。



Z点评：尽管索尼已经注册，但我们能否看到后续主机，其实是未知数。

5G套餐更多消息出炉：最低月费128元





据三大运营商内部人士处透露，三家运营商5G套餐每月均不低于128元。同时，运营商首次采取按上网速度定价的方式，中国联通分了两个5G网速档次，中国移动分了三个5G网速档次。



Z点评：最低128元，您认为贵吗？

传三星Galaxy Fold国行版11月8日开售 14999元





前段时间，三星智能穿戴产品经理@三桑小姐姐在微博表示，三星Galaxy Fold国行版将于11月1日开启预售。据最新渠道消息，该机将于11月8日正式发售，暂定售价为14999元，首发并未提供5G版本。

Z点评：折叠时代，终于来了。

告别酒店偷拍？360手机卫士推出偷拍检测功能





近两年，酒店中被安装隐秘摄像头的事件越来越多，而且大多摄像头都隐藏的非常巧妙，令人无法察觉。针对这种情况，360手机卫士近日正式宣布推出“偷拍检测”功能，可以一键检测屋内可疑的摄像设备。

Z点评：人们的隐私，不容坏人的侵犯。

小米Note 10正式官宣 后置108MP五摄相机





前段时间，有消息称小米将重启之前被砍掉的小米 Note系列产品线。今日，小米官方推特就正式宣布了小米Note 10新机，并称这将是全球首款1亿像素的机型。综合目前已知消息来看，这款神秘的小米Note 10新机就是即将在11月5日发布的小米CC9 Pro海外版，两者在配置方面基本保持一致。

Z点评：小米的Note系列，其实也是命运多舛。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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