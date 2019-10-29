Apple TV+即将上线 靠什么在流媒体之争中杀出重围

视频流媒体服务是当今科技行业的一个热点，各大内容制作厂商和平台方都希望能够推出专属于自家厂牌的视频流媒体服务，苹果公司也不例外。本周，苹果即将正式上线Apple TV+视频流媒体服务。





Apple TV+的起步：喜忧参半

美国的各个投资银行则非常看好苹果的这项视频流媒体服务。摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂在他的一份投资报告中指出，Apple TV+视频流媒体服务可以极大的提振苹果公司的业绩。休伯蒂预计到2025年，Apple TV+将成为一项价值90亿美元的收入业务，拥有1.36亿付费用户。

只不过，Apple TV+的第一步走的并不顺利。美国时间周一的时候，苹果在纽约举办了原创美剧《The Morning Show》的首映活动。《The Morning Show》汇集了詹妮弗安妮斯顿和瑞茜·威瑟斯彭两位女星，讲述了美国晨间新闻主播之间的钩心斗角。令人意外的是，《The Morning Show》在烂番茄上新鲜度也只有61%，这样的分数显然难言成功。





苹果面临的竞争异常激烈，不仅有NetFlix这样的先发者，还有同样在11月上线的Disney+视频流媒体。加上华纳旗下的HBO Max和康卡斯特旗下的流媒体平台“孔雀”（Peacock），苹果需要在这样的一片红海之中突围而出。

苹果的优势？还是在硬件

原创内容的创作上，苹果并不占优势。迪士尼、华纳和环球本身就是好莱坞知名电影制片厂，NetFlix和HBO此前已经积累了大量的电视剧制作经验，尤其是近年来，NetFlix支持了众多的一线导演的创作，让他们渐渐成为整个电影工业中一股不可忽视的力量。

相较而言，苹果在原创内容方面仍然是一个后来者。尽管他们在春季发布会上请来了杰森·莫玛、克里斯·埃文斯和斯皮尔伯格站台，但在视频内容的创作上，苹果无疑是新兵。





然而，与其他视频流媒体相比，苹果最大的优势就是他们行销全球的硬件产品。这里指的并非机顶盒或者电视棒产品，毕竟亚马逊等公司也推出了类似的产品，但产品的出货数量和市场份额并不理想。





那么上文所指的硬件是什么？自然是苹果旗下的iPhone、iPad和MacBook等硬件产品线。苹果能够打败众多安卓手机的就是他们的iOS系统，系统成为了iPhone最大的卖点。系统与硬件相互加成，让苹果的硬件产品行销全球。凭借着如此巨大的平台基数，Apple TV+的推广相信要比Disney+等视频流媒体服务顺利得多。

价格竞争？或许是苹果的杀手锏

内容方面如果落后于竞争对手的话，苹果还有一个杀手锏，那就是Apple TV+的价格。Apple TV+上线之初只有不多的原创节目，但是这项服务每月仅收费4.99美元。购买相关苹果硬件的用户将会被免费提供一年的Apple TV+服务。





相比之下，苹果的其他竞争对手价格就要高出许多。NetFlix在今年提升了价格，HD流媒体套餐提升至了12.99美元。Disney+每月订阅费用也需要6.99美元。因此，苹果并不畏惧与其他流媒体厂商进行价格竞争。

结语

Apple TV+即将在本周正式上线，这个可以为苹果创造90亿美元价值的服务也终于与世人见面。视频流媒体领域的竞争日趋白热化，这对于消费者来说终究是一件好事情，毕竟竞争可以带来更加优质的服务。

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