字节跳动张羽： 短视频助推科学传播走向“全民时代”

中关村在线消息：中国科普研究所主办的第26届全国科普理论研讨会上，字节跳动副总裁张羽在发表题为“短视频时代的科学传播”的演讲时表示，在“DOU知计划”推动下，截至今年9月底，抖音上粉丝过万的科普创作者超8000位，发布近166万条科普短视频，累计播放量超过2389亿次。



字节跳动副总裁张羽

张羽指出，科学技术既是科学传播的内容和对象，同时也是科学传播的推动力。而短视频时代的科学传播具有即时化、人格化、通俗化、社会化的基本特征；从功能价值上看，短视频形式的科学传播，具有点亮兴趣、产生共鸣、激发参与的作用，激励人们探索和触达更多的知识，推动知识的回归和拓展，也拉近了公众和科学的距离，推动科学传播进入“全民时代”。张羽表示，抖音将持续为科学传播提供更优质的创作与传播土壤，助力推动科普生态的繁荣发展。

今年1月8日，清华大学新闻与传播学院、中国科学报社联合字节跳动平台责任研究中心，共同发布《知识的普惠——短视频与知识传播研究报告》，报告数据显示，在泛知识类短视频中，科普类内容的视频播放、点赞量和作者粉丝数等数据远高于站内平均水平。

为了号召权威机构和专业科研人员，通过短视频传播科学精神，今年3月，中国科学院科学传播局、中国科协科普部、中国科学报社和中国科技馆联合字节跳动发起“DOU知计划”1.0，共计13位中国科学院、中国工程院院士和52位知名专家加入“抖音科普顾问团”，为平台科普创作提供指导；发起的“DOU知短视频科普知识大赛”共吸引99家科研机构和高校参与，投稿作品抖音累计播放量达5亿。

今年9月，中国科普研究所与字节跳动平台责任研究中心联合发起“DOU知计划”2.0，公布“抖音知识创作者服务方案”，计划通过“WOW科普短视频教育计划”、抖音合集新功能和《抖音知识创作者手册》，建立短视频体系化知识框架，通过平台的运营激励机制，吸引更多优质创作者踊跃参与，创造更多有价值的知识内容。

在“DOU知计划”1.0和2.0的助推下，抖音平台涌现出一大批科普内容创作者，既包括“科普中国”、“中科院之声”等权威机构；也包括北京交通大学物理教师陈征、中科院动物研究所陈睿博士等在内的专业科研人员；以及“人类观察所”、泛科普自媒体“EyeOpener”等热爱科普的知识达人。

“科学普及帮助更多人更好的学习和生活，同时科学也就在我们身边，比如短视频也能推动农业技术的普及。”张羽在分享中特别提到一个例子，内蒙古牧民从抖音上学到水位感应器的应用，不仅解决了草原羊群的持续饮水问题，一年下来还可以节省将近10万块的油钱和人力。

张羽表示，抖音希望更多的科普工作者，能够加入到科学传播中来，大家一起共同感受这关乎科技创新、社会进步与文明传承的文化脉动，共同打造健康、可持续、富有生命力的知识传播平台，共同助推科学传播的“全民时代”。

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