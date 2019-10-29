Sensor Tower：拼多多领跑全球AppStore购物类应用榜

中关村在线消息：互联网数据资讯平台Sensor Tower于日前发布最新数据显示，2019年9月，拼多多继续领跑全球APP Store购物类应用榜单，另外手机淘宝、美国跨境移动电商平台Wish分列二三位，亚马逊排名第五。



拼多多领跑全球AppStore购物类应用榜

Sensor Tower此前发布的数据显示，今年二季度，拼多多成为全球苹果用户下载量最大的中国应用。三季度，拼多多继续维持强劲增长，在APP Store中国大陆地区的全应用榜单上，拼多多与字节跳动旗下的剪辑工具“剪映”，是唯二在当月30个自然日中均进入总榜前十的应用。

Android市场方面，Sensor Tower数据显示，Club Factory、Wish、亚马逊分列全球下载榜前三。该项数据仅统计了Google Play商店的官方数据，未统计包括腾讯应用宝、华为应用商城、小米应用商店等在内的主流第三方Android下载平台，此类第三方平台是Android应用最大的下载源。

受该统计口径影响，在全球购物类应用总榜单（APP Store+Google Play）上，拼多多、手机淘宝的9月下载量分列全球第6和第8。

在中国各大第三方安卓商城中，购物类应用下载量维持高速增长。腾讯应用宝的数据显示，截至目前，手机淘宝的总下载量已达29亿次，上线仅4年的拼多多，下载量急速攀升至19亿次。阿里巴巴和京东针对下沉市场推出的“淘宝特价版”和“京喜”，下载量分别为121万次和7.8万次。

受益于“百亿补贴”的“同品最低价”策略，2019年第三季度，拼多多进一步扩大全域用户规模增长的领先优势，实现iPhone和安卓用户群齐头并进。

拼多多二季度相关数据显示，截至今年6月，平台来自一二线城市用户的GMV占比攀升至48%，较年初的37%提高11个百分点。业界普遍认为，基于不同市场和用户群体的同步增幅，拼多多有望率先实现网购人群全覆盖。

在各大电商平台的整体推动下，中国网上零售额继续保持强劲增长。商务部的相关数据显示，今年1至9月，全国实现社会消费品零售总额29.7万亿元，同比增长8.2%。其中，实物商品网上零售额同比增长20.5%，占社会消费品零售总额比达19.5%，较去年同期提高2个百分点。预计今年第四季度，随着“双十一”的到来，国内网上零售总额将创季度新高。

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