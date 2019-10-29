Questmobile秋季最新数据：微信、QQ月活下滑

中关村在线消息：第三方研究机构Questmobile今日发布了2019中国移动互联网秋季大报告，数据显示BAT用户均超10亿，同时支付宝月活超QQ成为国内第二大App。



Questmobile秋季最新数据

Questmobile在研究报告中指出，榜单前十的App格局已基本稳定，而腾讯与阿里的较量也显示出胶着状态。

另外，Questmobile还在报告中提及，相比半年报告中6月榜单，微信、QQ月活有不同程度的下跌，同比下降了0.48%和1.08%。支付宝月活同比增长了3.38%，淘宝则保持了6.92%的高速增长排名第四。

2019年至今，国内移动互联网活跃用户仅增长200万，人均单日时长仅增加18分钟。存量争夺已经成了新常态，下沉市场成用户端唯一高增长突破口。



具体而言，下沉和扩大内需战略的落地，为阿里带来11.6%的活跃用户规模增长；在短视频等内容型产品的拉动下，头条月活用户规模同比增长18.6%；支付宝则凭借高频支付功能，不断扩充衣食住行等金融服务场景，活跃率继续提升。

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