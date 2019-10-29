爆料：三星Galaxy Fold国行版11月8日开售 14999元

中关村在线消息：前段时间，三星智能穿戴产品经理@三桑小姐姐在微博表示，三星Galaxy Fold国行版将于11月1日开启预售。据最新渠道消息，该机将于11月8日正式发售，暂定售价为14999元，首发并未提供5G版本。



三星Galaxy Fold拥有一块7.3英寸的可折叠屏幕

配置方面，三星Galaxy Fold折叠手机采用了一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536(比例为21:9)，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720（比例为4.2:3)。



三星Galaxy Fold全部附件

核心方面，三星Galaxy Fold将搭载高通骁龙855处理器，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储，前置1000万+800万双摄像头，后置1600万超广角镜头+1200万广角镜头+1200万长焦镜头，支持OIS光学防抖。电池容量为4380mAh，支持侧面指纹识别。

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