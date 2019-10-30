北京新机场开出第一张罚单！ 这些场所吸电子烟已触碰法律

北京大兴国际机场9月底正式开门迎客，每天在这座机场降落的旅客络绎不绝。有这样两名在校大学生，刚刚旅行归来。可是，飞机预订的降落时间过了很久，却还是不见这两个人回家。家人非常的焦急，就在这份焦急中，他们等来了北京大兴国际机场派出所的电话。





原来，这两名大学生在飞机滑行入位的过程中，在客舱座位上吸起了电子烟。两人误认为飞机在滑行阶段的时候可以抽烟，尤其是电子烟，于是抱着侥幸心理抽了起来。就是这一口烟，给两人招致了行政拘留7日的处罚。

近一年以来，电子烟所引起的争议开始慢慢浮现。公共场所不可以吸烟已经成为全社会的共识，但公共场所究竟能不能抽电子烟，对于公众来说仍旧是模糊的。那么，一个对于公共场所是否可以吸食电子烟没有明确概念的人，能不能得到一个明确的答案呢？请看我们调查的结果

互联网：相关解释仍存在模糊地带

当人们遇到不懂的问题时，第一时间想到的是求助网络，求助搜索引擎。如果一个人想了解飞机上究竟可以不可抽电子烟，那么百度无疑是一个好帮手。百度搜索“电子烟”，联想的第四个词条就是“电子烟可以带上飞机吗”。





百度知道给出的答案是很明确的：“一般而言电子烟是可以带上飞机的，因为电子烟的结构比较特殊并且没有多大的危害性。如果电子烟是外置电池，也就是需要另外安装电池的话，建议把电池随身携带。如果是内置电池的机器，建议将机器和雾化器分开，然后雾化器中的烟油清空，机身和烟油尽量托运，避免造成不必要的麻烦。”

然而，当搜索“飞机上可以吸电子烟吗”的时候，互联网并没有给我们一个明确的答案。人们可以看到相关的资讯或者是新闻，但具体的规则只有在搜索相关规则词条时才能看到。尽管人们可以参考相关案例来决定是否要在飞机上吸食电子烟，但这对于一些认知水平不高的人来说，还是一个比较模糊的情况。

电子烟厂商：并未尽到告知责任

从搜索引擎上没有找到明确的答案，那么生产电子烟的厂商们是不是可以给出明确的提示呢？可惜，情况并不那么乐观。

根据我们的统计，目前市面上主流的电子烟品牌，都会提醒用户乘坐飞机时高空气压变化会导致少量烟油渗漏或流出，用户应该将烟弹与重要物品分开存放。不过，几乎所有的产品并没有提醒用户在公共场所或者是飞机火车这样的特定场所禁止吸食电子烟。

公共场所警示标识：较为滞后 没有电子烟相关提醒

显然，用户在烟盒包装上也很难得到明确的信息，那么在特定的公共场所是否有针对电子烟的提醒呢？答案也是令人遗憾的。





以北京市的大型电影院为例，众所周知，北京的电影院非常严格的执行《北京市控制吸烟条例》。电影放映前会有相应的宣传片，不可谓不重视。





当记者向电影院工作人员询问是否可以吸食电子烟时，获得了明确的否定答案。可是当记者环顾电影院各个禁烟标志时不免发现，电影院中显眼的位置并没有对电子烟进行明确的标注。也就是说，以电影院为代表的大型公共场所也没有对于是否可以吸食电子烟进行明确的标识。如果用户没有询问影院工作人员就直接吸食电子烟，是否会出现上面被刑拘的状况我们不得而知。

相关部门：开始细化控烟条例 电子烟加入管控范围

与其他方面的模糊相比，相关部门已经开始细化细化法律法规。此前出现的飞机上吸食电子烟被刑拘的案例，主要是依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条，扰乱了公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序。

不仅仅是治安管理处罚法，各地也纷纷出台了较为严格的控烟条例。深圳作为其中起步较早的城市，已经在今年6月份的时候正式将电子烟纳入控烟管理。根据深圳市新版控烟条例的定义，吸烟，是指使用电子烟、持有点燃或者加热不燃烧的其他烟草制品。因此在官方角度来看，电子烟也进入了管控的范围之内。





从上面的调查中我们不难看出，互联网、电子烟厂商和公共场所方面都没有对电子烟的限制给出一个明确的标识。电子烟的相关警示还处于一个比较模糊的地带。消费者不清楚，商家没有尽到标识的责任，公共场所也没有明确给出电子烟不能抽的提示，最终造成了目前消费者付出惨痛代价的局面。

全社会共同努力 明确公共场所禁吸电子烟的共识

基于以上社会现状，我们提出了以下几点建议：

（1）搜索引擎和问答类互联网企业应该在控烟条例与电子烟相关的细则中给予用户明确的答案；

（2）公共场所需要在现有禁烟标识的情况下，明确备注电子烟也在禁烟范畴之内，吸食电子烟会受到怎样的惩罚；

（3）电子烟的厂商们应明确在包装盒上进行标注，用户不可以在公共场所和飞机火车等交通工具吸食电子烟；

（4）各地相关部门继续细化控烟条例，积极引导社会和公众了解公共场所吸食电子烟可能对周围人的影响。

我们希望能够通过规则以及公共场所警示标志的更加完善，可以让公众明确电子烟与香烟没有区别，并且不可以在公共场所吸食。只有明确上面这两点事实，才能让遵守规则的“大多数”得到应有的保障。

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