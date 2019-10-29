字节跳动官方否认明年一季度在港IPO

中关村在线消息：近日，据知情人士透露，旗下拥有抖音和今日头条的中国初创企业字节跳动准备明年第一季度在香港进行IPO，该公司目前的估值约为750亿美元。



字节跳动官方否认：传明年一季度在港IPO

对此，字节跳动相关负责人表示：报道有误。近两年，有关字节跳动上市的传闻不绝于耳。据公开资料显示，截至目前，字节跳动已经进行了至少8轮融资。

字节跳动选择了香港而不是纽约。其估值在2018年10月达到750亿美元，该公司当时完成了由软银领投的30亿美元融资，估值较一年前翻了一番。

IPO将为红杉中国等早期投资者带来丰厚的收益，同时也可以在Uber和WeWork等公司的投资价值急剧下降之时，为软银提供帮助。

字节跳动是为数不多的进入国际市场的中国科技公司之一，但也面临越来越大的海外压力。字节跳动今年上半年的收入在70亿美元至84亿美元之间，并在6月份实现了盈利。

字节跳动发言人拒绝对上市计划或出售TopBuzz事宜发表评论。

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