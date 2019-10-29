空调产业要变天？格力易主高领接盘 华为牵手美的入局

在这个寒冷的秋季，没有什么比躲在温暖的空调房里更舒服的事情了。外面的气温虽然越来越冷，但是空调产业却在今天无比热闹。格力电器近400亿的股权转让事宜尘埃落定，高瓴资本成功接盘；华为被曝光或携手美的进军空调产业，引爆家电圈。

今年4月，格力电器公告称，将通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票，共计9.02亿股。意向受让方需缴纳63亿元作为保证金，股份转让价格不低于44.17元/股，照此计算，转让总金额将近400亿元。



格力电器易主高瓴资本

10月28日晚间，格力发布公告，格力集团在珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）与格物厚德股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体两者中，选中珠海明骏作为15%股权受让方。

明骏投资身后正是高瓴资本，高瓴将成为格力最大的股东，在一定程度上董明珠的权利也将承受一定的限制。这也意味着格力正式开始混合所有制改革，引入市场化机制。格力集团将只保留3.22%的股份，放弃第一大股东的身份，这在格力史上前所未有。

一面是格力电器的混改大戏，而在另一面，在手机行业获得巨大成功的华为公司在今日被曝光或将进军家电产业。此前华为已经发布类似电视机的智慧屏类产品，而这次华为看中的，也是格力最引以为傲的空调产品线。



华为空调3D认证信息

根据中国质量认证中心3C认证网站信息显示，申请人/制造商均为华为技术有限公司，生产厂为广东美的暖通设备有限公司，产品名称为空调器（智能温控产品）的空调产品，于2019年10月23日通过了国家3C认证。

其实无论从华为布局基于物联网的鸿蒙操作系统，还是后来发布类似电视机的智慧屏类产品，华为进军智能家电的雄心早已彰显。根据华为此前发布的企业发展策略来看，未来华为或将在硬件设备领域有多番尝试，这或将是华为的1+8+N战略布局的真正落地。

从传统家电到智能家电的全面升级，这显然是一个足够庞大的潜在市场。格力牵手了资本，而华为和美的选择了技术+制造的结合。早已高度饱和的传统的家电市场，如今又将再起波澜。未来智能家电产业随着资本和技术的不断注入，或将真正迎来新一轮的爆发。

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