中关村在线消息：北京时间10月29日消息，近日各路外媒放出消息，vivo X3即将正式对外宣布。这款新机将会搭载Exynos 980处理器，并支持5G网络。一些外媒也表示，vivo X3将会在今年12月正式发布。



传vivo X30更多消息流出 搭载Exynos 980

据了解，vivo公司已经与三星建立了合作关系，因此他们的新机将会搭载Exynos 980处理器。vivo X30正面将采用一块无刘海无开孔无水滴的真全面屏，并将使用升降式摄像头。同时，vivo X30还将搭载后置三摄像头。

此前在“第二届三星未来技术论坛”会议上，三星和vivo正式宣布合作，vivo表示将会在年内正式推出搭载该处理器的手机。

三星Exynos 980处理器是全球首款内部集成了5G基带的手机芯片，其采用了8nm工艺制程，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5，存储方面支持LPDDR4X内存以及UFS 2.1/eMMC 5.1闪存。

网络性能方面，三星Exynos 980内置的5G基带支持6GHz以下频段，最高下行速率2.55Gbps，最高上行速率1.28Gbps。向下兼容2/3/4G网络，4G方面最高支持LTE Cat.16下行（5载波1Gbps）以及LTE Cat.18上行（双载波200Mbps）。

此外，三星Exynos 980在NPU方面也有了大幅的提升，其神经处理单元性能相比于上代提升了2.7倍，可以为应用程序带来增强功能，如安全用户身份验证、内容过滤、混合现实、智能摄像头等功能。

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