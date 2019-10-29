传vivo X30将于12月发布 搭载Exynos 980 支持5G

中关村在线消息：vivo X系列一直以来都是vivo旗下最具代表性旗舰产品，不过该系列自3月份的vivo X27发布之后就杳无音讯了。近日，有爆料称该系列的新一代旗舰产品——vivo X30将于12月正式亮相。



vivo X30依然采用升降式前摄方案

据相关媒体放出的图片显示，vivo X30正面将采用一块无开孔的“真全面屏”设计，配备升降式前摄，整体与此前刚刚发布的vivo NEX3类似，整体屏占比极高。此外，爆料还称该机背部将搭载后置三摄方案，不过目前还不清楚具体的规格。



vivo X30将搭载Exynos 980处理器

值得注意的是，三星和vivo在上个月正式宣布合作，同时vivo还表示将会在年内正式推出搭载Exynos 980处理器的手机。由此来看，vivo X30将很有可能为首发该处理器的国产机型。

据了解，三星Exynos 980处理器是全球首款内部集成了5G基带的手机芯片，其采用了8nm工艺制程，内置的5G基带支持6GHz以下频段，最高下行速率2.55Gbps，最高上行速率1.28Gbps，且向下兼容2/3/4G网络。

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