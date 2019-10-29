中关村在线消息：今日据悉，格罗方德与台积电刚刚宣布，两家公司已经签署了一项广泛的交叉许可协议，以结束所有正在进行中的法律纠纷。







格罗方德终与台积电签署广泛交叉授权协议

根据协议条款，两家公司将相互许可迄今为止授予的半导体相关的专利，以及未来十年内提交的任何专利。



之前，格罗方德方面一直在指控台积电侵犯了该公司的专利。台积电则在八月份的第一起诉讼时称，这些指控毫无根据，并将在法庭上为自己辩护。

在十月份的时候，台积电对其竞争对手提出了反诉，指控格罗方德侵犯了自家的多项专利。

在提出反诉后不到一个月的时间里，两家公司便签署了一项广泛的交叉许可协议，并撤回了所有正在进行中的诉讼。

根据协议，格罗方德与台积电相互交叉许可了彼此在全球范围内现有的半导体专利，以及两家公司在未来 10 年内申请的任何专利。

广义上讲，格罗方德与台积电之间拥有数千项与半导体相关的专利，其中一些最初是源于 AMD 和 IBM 的。

在高科技企业之间，专利的交叉许可并不罕见。拥有广泛专利组合的企业，也拥有更强大的防卫能力。

通过与同行签署交叉许可协议，企业能够避免与竞争对手展开昂贵的法律斗争，省下大量的时间精力，去更加专注于产品的创新。

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