中关村在线消息：今日据外媒消息，Uber公布了无人机的最新外观设计，具备“创新性可旋转的六旋翼设计”，能够更平稳的实现垂直起飞和向前飞行之间的过渡。



Uber Eats外卖无人机新设计图曝光

可旋转的机翼在飞行汽车原型中比较常见，但是在无人机中则比较少。这个可旋转的六旋翼设计可以平稳起飞和降落，并且通过旋转到前进位置，这种设计能够提高“无人机巡航飞行的速度和效率”。

旋转机翼设计有点类似于此前Mark Moore设计的空中的士原型，他是一位美国国家航空航天局资深人士和VTOL领域的专家。

外卖无人机和Moore设计的空中的士都隶属于Uber Elevate，这些雄心勃勃的公司旨在将乘车和外卖服务推向高空。

Uber说，这架无人机可以承担2笔外卖产品，并补充说，该无人机已经通过了“关键设计审查”，并有望在今年年底之前试飞。今年早些时候，美国联邦航空管理局为Uber开了绿灯，开始在圣地亚哥测试无人机的交付。

该外卖无人机的目标是在8分钟内完成外卖服务，包括装货和卸货。为了遵守美国现有的无人机飞行法规，这些外卖无人机的巡航高度将低于400英尺。

在没有负载外卖的情况下，有效飞行距离为18英里，而在有一个外卖的情况下，飞行距离为12英里。该无人机的最高飞行速度为30mph。

（文中图片来自互联网）

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