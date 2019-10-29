苹果发布AirPods Pro：主动降噪 售1999元

中关村在线消息：今天凌晨，苹果悄悄更新官网正式发布了AirPods Pro耳机，官网显示该产品10月30日正式发售。



苹果发布AirPods Pro

官网显示信息，AirPods Pro依然搭载了H1芯片，支持用户语音唤醒 Siri，可以实现最长5小时的续航。在主动降噪模式下，单次使用可以最长4.5小时，通话时间3.5小时，配合充电盒可使用超过24小时。



苹果AirPods Pro外观图

从官方给出的公告看，这款入耳式耳机支持主动降噪，同时每一只耳机都附赠三种不同尺寸的耳塞，用户可以根据需求来调整。







苹果AirPods Pro外观图

针对其主动降噪技术，苹果在官网上做了简单分析，称AirPods Pro采用了入耳式设计，内向式麦克风会检测耳内是否有多余的声波，然后同样用抗噪声波予以抵消。

苹果表示，降噪功能会以每秒200次的频率持续调节，带来真正令人沉浸的音质。此外，AirPods Pro无线耳机还支持通透模式，只需长按耳机柄上的力度感应器，便可在主动降噪与通透模式间切换，而通透模式可以让外界声音进入，这样当你在与身边的人交谈时，一切听起来、感觉起来都会很自然。



苹果AirPods Pro支持主动降噪

在音质表现上，苹果表示AirPods Pro能跟随调节中频和低频部分，优化音频输出。定制的高振幅、低失真度扬声器驱动单元，可带来浑厚有力的低音。放大器会推动扬声器驱动单元，来消除背景噪音，并与H1芯片相互配合来控制声级。

此外，Apple设计的H1芯片拥有10个音频核心，实现了极低的音频处理延迟，让实时降噪成为可能。



苹果AirPods Pro支持蓝牙5.0以及10个音频核心

外观设计方面，AirPods Pro外形小巧，它基于苹果的System in Package (SiP) 封装设计打造，以H1芯片为音频和Siri等方方面面提供强劲动力。并且AirPods Pr抗汗抗水，而通过扩大麦克风网状声孔，也提升了有风环境下的通话清晰度。



AirPods Pro耳机国行售价为1999元

售价和上市时间上，AirPods Pro耳机国行售价为1999元，比二代AirPods贵700元左右，10月30日开卖。

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